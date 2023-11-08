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У США бракує коштів на допомогу Україні: що відомо

Яна Ставська
8 листопада 2023, 21:34оновлено 8 листопада, 22:23
США витратили вже 96% коштів, виділених на всі напрямки підтримки України з початку війни, включаючи постачання зброї.
У США бракує коштів на допомогу Україні: що відомо
В Україні може призупинити роботу низка гуманітарних ініціатив / Колаж Главреда. Фото: посольство України у США, УНІАН

В Агентстві США з міжнародного розвитку (USAID) заявили про брак коштів на подальшу гуманітарну підтримку України в умовах війни з Росією. Представник Білого дому Джон Кірбі, своєю чергою, уточнив, що країна витратила вже 96% від усіх коштів, призначених для підтримки України.

Як повідомив помічник глави USAID у справах Європи та Євразії Ерін Маккі, на сьогодні коштів на пряму підтримку бюджету України не залишилося.

"Без подальших асигнувань уряду України доведеться піти на надзвичайні заходи, такі як друк грошей і затримка зарплат, що призведе до гіперінфляції та серйозно нашкодить військовим зусиллям", - йдеться у документі, опублікованому на сайті американського відомства.

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USAID також вичерпав усі свої додаткові кошти гуманітарної допомоги. Партнери USAID будуть використовувати залишки на фінансування гумдопомоги найближчими місяцями.

"Якщо Конгрес не схвалить додаткове фінансування, це змусить USAID перенаправляти і без того скромні глобальні ресурси на задоволення потреб України", - наголосив Маккі.

Він додав, що у такому випадку партнерським організаціям в Україні доведеться або скоротити до 75% кількість людей, які отримують допомогу, або повністю призупинити гуманітарні програми.

Білий дім підтверджує брак коштів

8 листопада представник Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу зазначив, що витрачено вже 96% від усіх призначених для підтримки України коштів.

А проте Кірбі підкреслив, що США як і раніше вірять, що Україні вдасться повернути під контроль окуповані Росією території, хоча "це може вийти не так швидко, як хотілося б".

Допомога США Україні

Наразі у США зависло питання щодо подальшої фінансової та військової допомоги Україні - через розбіжності між демократами і республіканцями. Разом з тим наявні кошти вичерпуються, через що Пентагон зменшуватиме в обсягах усі наступні транші з озброєнням.

7 листопада демократи у Сенаті заблокували законопроект, який передбачав виділення військової допомоги Ізраїлю, але без України.

При цьому американські офіційні особи постійно наголошують, що не залишать Україну сам на сам з ворогом і продовжать постачати ЗСУ усю необхідну для захисту зброю.

Натомість 8 листопада у Конгресі зробили крок до передачі Києву конфіскованих російських активів, в тому числі активів Центробанку. Вашингтон говорить про це давно, але завжди підкреслював, що для цього потрібна "юридична база".

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війна в Україні новини США гуманітарна допомога війна Росії та України
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