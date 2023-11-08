У США бракує коштів на допомогу Україні: що відомо

США витратили вже 96% коштів, виділених на всі напрямки підтримки України з початку війни, включаючи постачання зброї.

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В Україні може призупинити роботу низка гуманітарних ініціатив / Колаж Главреда. Фото: посольство України у США, УНІАН

В Агентстві США з міжнародного розвитку (USAID) заявили про брак коштів на подальшу гуманітарну підтримку України в умовах війни з Росією. Представник Білого дому Джон Кірбі, своєю чергою, уточнив, що країна витратила вже 96% від усіх коштів, призначених для підтримки України.

Як повідомив помічник глави USAID у справах Європи та Євразії Ерін Маккі, на сьогодні коштів на пряму підтримку бюджету України не залишилося.

"Без подальших асигнувань уряду України доведеться піти на надзвичайні заходи, такі як друк грошей і затримка зарплат, що призведе до гіперінфляції та серйозно нашкодить військовим зусиллям", - йдеться у документі, опублікованому на сайті американського відомства. відео дня

USAID також вичерпав усі свої додаткові кошти гуманітарної допомоги. Партнери USAID будуть використовувати залишки на фінансування гумдопомоги найближчими місяцями.

"Якщо Конгрес не схвалить додаткове фінансування, це змусить USAID перенаправляти і без того скромні глобальні ресурси на задоволення потреб України", - наголосив Маккі.

Він додав, що у такому випадку партнерським організаціям в Україні доведеться або скоротити до 75% кількість людей, які отримують допомогу, або повністю призупинити гуманітарні програми.

Білий дім підтверджує брак коштів

8 листопада представник Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу зазначив, що витрачено вже 96% від усіх призначених для підтримки України коштів.

А проте Кірбі підкреслив, що США як і раніше вірять, що Україні вдасться повернути під контроль окуповані Росією території, хоча "це може вийти не так швидко, як хотілося б".

Допомога США Україні

Наразі у США зависло питання щодо подальшої фінансової та військової допомоги Україні - через розбіжності між демократами і республіканцями. Разом з тим наявні кошти вичерпуються, через що Пентагон зменшуватиме в обсягах усі наступні транші з озброєнням.

7 листопада демократи у Сенаті заблокували законопроект, який передбачав виділення військової допомоги Ізраїлю, але без України.

При цьому американські офіційні особи постійно наголошують, що не залишать Україну сам на сам з ворогом і продовжать постачати ЗСУ усю необхідну для захисту зброю.

Натомість 8 листопада у Конгресі зробили крок до передачі Києву конфіскованих російських активів, в тому числі активів Центробанку. Вашингтон говорить про це давно, але завжди підкреслював, що для цього потрібна "юридична база".

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