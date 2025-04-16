"Перша публічна промова": Байден уперше із січня виступить перед американцями

Промова Джо Байдена буде присвячена захисту соціального забезпечення.

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Байден вперше з січня виступить із промовою / колаж: Главред, фото: УНІАН, Білий дім

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Коло спілкування Байдена за останні три місяці суттєво звузилося

Експрезидент говоритиме про соціальне забезпечення

Колишній президент США Джо Байден найближчим часом має намір виступити з публічною промовою. Він візьме участь у такому заході вперше після того, як покинув Білий дім. Про це повідомляє телеканал CNN.

"Колишній президент Джо Байден сьогодні ввечері виступить із програмною промовою на Конференції адвокатів, консультантів і представників людей з інвалідністю (ACRD) у Чикаго, штат Іллінойс. Ці зауваження стануть першими публічними заявами Байдена після того, як він залишив посаду в січні", - зазначає CNN. відео дня

Байден, "вступить в один із найзапекліших політичних боїв, розпочатих президентом Дональдом Трампом", вважають журналісти.

"Перша велика публічна промова після президентства Байдена буде присвячена захисту соціального забезпечення, і вона відбудеться в той момент, коли багато демократів проводять національний день дій проти передбачуваних скорочень програми, а протести заплановано по всій країні", - ідеться в повідомленні.

Коло спілкування Байдена за останні три місяці істотно звузилося: кілька з найвідданіших помічників Байдена залишилися поруч із ним - переважно ті, хто до останнього боровся за те, щоб він залишився в президентських перегонах.

Зазначається, що експрезидент говоритиме про соціальне забезпечення, яке Associated Press назвало "критичною проблемою для десятків мільйонів американців".

За інформацією агентства, до виступу Байдена долучаться колишній сенатор від Республіканської партії Рой Блант (Міссурі), колишній сенатор від Демократичної партії Деббі Стабенау (Мічиган), а також ексадміністратор управління соцзахисту США Мартін О'Меллі.

Наразі більшу частину часу Байден проводить вдома в Делавері, зрідка приїжджаючи в офіс у Вашингтоні. Раніше повідомлялося, що Джо Байден планує повернутися в американську політику.

Заяви Трампа про Байдена - останні новини

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп назвав свого попередника Джо Байдена "вкрай некомпетентним президентом".

Крім того, ще на президентських дебатах, Трамп заявив, що "якби у нас був справжній президент (таким чином, він натякнув на Байдена - Главред), Путін ніколи б не вторгся в Україну".

Як писав Главред, Трамп неодноразово говорив, що нібито небезпечні обіцянки Байдена, які підігрівали наміри України приєднатися до Північноатлантичного альянсу, спровокували вторгнення Росії в Україну.

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