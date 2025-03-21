Байден планує повернутися в політику, щоб реалізувати одну важливу справу- ЗМІ

Поки що рішення Байдена не викликало значного ентузіазму серед демократів.

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ЗМІ розкрили справжню мету повернення Байдена / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, УНІАН

Коротко:

Байден збирається повернутися в політику

Колишній лідер США планує допомагати демократам

Експрезидент США Джо Байден планує повернутися в американську політику. Він, серед іншого, хоче взяти участь у нових виборчих кампаніях демократів, щоб ті відновили свої втрачені позиції. Про це повідомляє NBC News, посилаючись на джерела у Вашингтоні.

Зазначається, що минулого місяця експрезидент приватно зустрівся з новим головою Національного комітету Демократичної партії Кеном Мартіном і запропонував свою допомогу.

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За даними журналістів, Байден планує збирати кошти для демократів, проводити кампанію та "робити все необхідне", щоб Демократична партія США повернула втрачені позиції.

Крім того, нове опитування NBC News показує, що популярність Демократичної партії впала до рекордно низького рівня. Лише 27% зареєстрованих виборців заявили, що позитивно ставляться до партії - це найнижчий показник в опитуваннях телеканалу, починаючи з 1990 року.

Однак чимало представників партії не впевнені, що 82-річний політик зможе підвищити популярність Демпартії. Багато активістів і спонсори стверджують, що експрезидент США прив'язаний до поразки 2024 року і у свої 82 роки є символом швидше минулого, ніж майбутнього.

"Хто захоче повернути Джо Байдена у гру?", – сказав один із основних прихильників Байдена.

При цьому деякі демократи вважають, що в "потрібний момент" Байден міг би стати корисним для партії, проводячи агітацію в таких регіонах, як його рідний штат Пенсильванія. Проте зараз "не час" для цього.

Заяви Трампа про Байдена - останні новини

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп назвав свого попередника Джо Байдена "вкрай некомпетентним президентом".

Крім того, ще на президентських дебатах, Трамп заявив, що "якби в нас був справжній президент (таким чином, він натякнув на Байдена - Главред), Путін ніколи б не вторгся в Україну".

Як писав Главред, Трамп неодноразово заявляв, що нібито небезпечні обіцянки Байдена, які підігрівали наміри України приєднатися до Північноатлантичного альянсу, спровокували вторгнення Росії в Україну.

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Що відомо про NBC News? NBC News — новинний телевізійний канал США, що належить National Broadcasting Company (NBC). Він почав свою роботу 21 лютого 1940 року. До торгових марок NBC News належать NBCNews.com, msnbc.com, TODAY.com, NBCPolitics.com, NBC Nightly News, Meet the Press, Dateline, Breaking News і Newsvine, пише Вікіпедія.

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