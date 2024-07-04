Перемир'я і новий формат переговорів з РФ: експерт назвав імовірних посередників

Петро Олещук прокоментував питання ймовірності початку консультацій про припинення вогню.

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З ультимативними вимогами, які раніше диктатор Володимир Путін висував Україні, ніякі мирні перемовини не почнуться, заявив політолог Петро Олещук.

"Політики в США і ЄС, насправді, прекрасно розуміють, що амбіції Володимира Путіна виходять далеко за межі України. Якщо просто задекларувати завершення війни, то вона може зупинитися ненадовго, але врешті-решт призведе до більш руйнівних наслідків для них самих", - підкреслив він у коментарі Фокусу.

Коментуючи питання ймовірності початку консультацій про припинення вогню, експерт не виключає, що до переговорного процесу можуть бути залучені посередники.

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"І коли говорять про них, країни, які готові або здатні говорити з РФ, то йдеться про важковаговиків - насамперед США і Китай. Вони чи не єдині могли б узяти на себе відповідальність відповідного рівня. Але об'єктивно - поки що долучитися до процесу вони навряд чи зможуть. Тому треба розмежовувати активних і потенційних посередників та гарантів. Гаранти мають якимось чином у цю історію вкладатися і підтримувати. Посередниками можуть бути різні держави і знайти їх не так складно", - додав Олещук.

Хто такий Петро Олещук? Петро Олещук - політолог, викладач КНУ імені Тараса Шевченка. Народився в Прип'яті в 1983 році. Закінчив у 2006 році філософський факультет університету імені Шевченка. Автор понад 30 наукових праць з політології, пише my.ua.

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Як повідомлялося раніше, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що немає жодних ознак того, що Путін має намір припинити війну проти України. Навпаки, спостерігається активізація дій російських окупантів.

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