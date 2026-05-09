Полтавщину накриють грози і дощі: синоптики назвали дати негоди

Анна Косик
9 травня 2026, 05:55
Окрім опадів мешканців Полтавської області чекає і зниження температури.
гроза
Погода на Полтавщині 9-10 травня / фото: УНІАН

Ви дізнайтеся:

  • Якою буде температура повітря на Полтавщині цих вихідних
  • В яких районах області очікуються дощі та грози
  • Чому в області оголосили надзвичайну пожежну небезпеку

Після літнього тепла та сонячних днів на Полтавщині погода зміниться. Вже сьогодні, 9 травня, поле зниженого тиску та атмосферні фронти принесуть дощову погоду.

Як повідомив Полтавський обласний центр з гідрометеорології, в північних та західних районах області очікуються короткочасні опади. Температура дещо знизиться і перебуватиме в межах кліматичної норми.

синоптическая карта
Синоптична карта / фото: facebook.com/pgdpoltava

Протягом дня буде хмарно з проясненнями. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря на Полтавщині протягом дня коливатиметься у межах 19-24 градусів тепла.

У Полтаві субота пройде без опадів. Температура повітря знизиться до 22-24 градусів тепла.

погода в полтаве 9 мая
Погода в Полтаві 9 травня / фото: скріншот з meteoprog

Погода 10 травня

У неділю по всій території Полтавської області також буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями, вдень повсюди короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі опуститься до 9-14 градусів тепла. Але вдень буде тепліше - від 17 до 22 градусів тепла.

пгода в полтаве 10 мая
Погода в Полтаві 10 травня / фото: скріншот з meteoprog

Окрім цього синоптики попереджають про пожежну небезпеку по Полтавській області. 9-11 травня оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

пожарная опасность на полтавщине
Попередження про пожежну небезпеку на Полтавщині / фото: t.me/pgdpoltava

"Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)", - йдеться у повідомленні.

Чи будуть в Україні до кінця травня заморозки - прогноз

Главред писав, що за словами начальниці відділу взаємодії із ЗМІ Укргідрометцентру Наталії Птухи, до середини травня в Україні триває період ризику заморозків. Особливо після теплої ранньої весни, як було цього року.

Водночас, якщо говорити про опади, то вони будуть близькими до норми, але розподілятимуться нерівномірно. Більше дощів у травні прогнозують у гірських районах, Чернівецькій області та на Закарпатті.

Погода в Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що у суботу та неділю, 9 травня та 10 травня, у Харкові та області прогнозується хмарна та тепла погода. Вітер південно-західний, 5–10 м/с.

Раніше повідомлялося, що у суботу, 9 травня, мешканців Рівненщині чекає приємний сюрприз від погоди - комфортна тепла погода без опадів. Можливий слабкий туман, що може дещо знизити видимість на дорогах.

Нещодавно стало відомо, що у Дніпрі на вихідні очікується по-справжньому весняна погода з переважно комфортними температурами, мінливою хмарністю та періодами сонця.

Про джерело: Полтавський обласний центр з гідрометеорології

Полтавський обласний центр з гідрометеорології - регіональна філія Українського гідрометеорологічного центру, що відповідає за метеорологічні та гідрологічні спостереження у Полтавській області, надаючи інформацію про погоду та гідрологічний стан регіону.

Є загиблі та поранені: РФ цинічно атакувала Дніпропетровщину - все про наслідки

Ситуація загострюється: ворог просунувся на двох ключових ділянках фронту

Трамп заявив, що перемир'я між Україною та РФ може бути продовжено - що відомо

Трамп заявив, що перемир'я між Україною та РФ може бути продовжено - що відомо

