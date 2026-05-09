Полтавщину накриють грози і дощі: синоптики назвали дати негоди

Ви дізнайтеся:
- Якою буде температура повітря на Полтавщині цих вихідних
- В яких районах області очікуються дощі та грози
- Чому в області оголосили надзвичайну пожежну небезпеку
Після літнього тепла та сонячних днів на Полтавщині погода зміниться. Вже сьогодні, 9 травня, поле зниженого тиску та атмосферні фронти принесуть дощову погоду.
Як повідомив Полтавський обласний центр з гідрометеорології, в північних та західних районах області очікуються короткочасні опади. Температура дещо знизиться і перебуватиме в межах кліматичної норми.
Протягом дня буде хмарно з проясненнями. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря на Полтавщині протягом дня коливатиметься у межах 19-24 градусів тепла.
У Полтаві субота пройде без опадів. Температура повітря знизиться до 22-24 градусів тепла.
Погода 10 травня
У неділю по всій території Полтавської області також буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями, вдень повсюди короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура повітря вночі опуститься до 9-14 градусів тепла. Але вдень буде тепліше - від 17 до 22 градусів тепла.
Окрім цього синоптики попереджають про пожежну небезпеку по Полтавській області. 9-11 травня оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
"Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)", - йдеться у повідомленні.
Чи будуть в Україні до кінця травня заморозки - прогноз
Главред писав, що за словами начальниці відділу взаємодії із ЗМІ Укргідрометцентру Наталії Птухи, до середини травня в Україні триває період ризику заморозків. Особливо після теплої ранньої весни, як було цього року.
Водночас, якщо говорити про опади, то вони будуть близькими до норми, але розподілятимуться нерівномірно. Більше дощів у травні прогнозують у гірських районах, Чернівецькій області та на Закарпатті.
Нагадаємо, Главред писав, що у суботу та неділю, 9 травня та 10 травня, у Харкові та області прогнозується хмарна та тепла погода. Вітер південно-західний, 5–10 м/с.
Раніше повідомлялося, що у суботу, 9 травня, мешканців Рівненщині чекає приємний сюрприз від погоди - комфортна тепла погода без опадів. Можливий слабкий туман, що може дещо знизити видимість на дорогах.
Нещодавно стало відомо, що у Дніпрі на вихідні очікується по-справжньому весняна погода з переважно комфортними температурами, мінливою хмарністю та періодами сонця.
Про джерело: Полтавський обласний центр з гідрометеорології
Полтавський обласний центр з гідрометеорології - регіональна філія Українського гідрометеорологічного центру, що відповідає за метеорологічні та гідрологічні спостереження у Полтавській області, надаючи інформацію про погоду та гідрологічний стан регіону.
