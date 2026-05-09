Полтавщину накриють грози і дощі: синоптики назвали дати негоди

Окрім опадів мешканців Полтавської області чекає і зниження температури.

Погода на Полтавщині 9-10 травня / фото: УНІАН

Після літнього тепла та сонячних днів на Полтавщині погода зміниться. Вже сьогодні, 9 травня, поле зниженого тиску та атмосферні фронти принесуть дощову погоду.

Як повідомив Полтавський обласний центр з гідрометеорології, в північних та західних районах області очікуються короткочасні опади. Температура дещо знизиться і перебуватиме в межах кліматичної норми.

Синоптична карта / фото: facebook.com/pgdpoltava

Протягом дня буде хмарно з проясненнями. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря на Полтавщині протягом дня коливатиметься у межах 19-24 градусів тепла.

У Полтаві субота пройде без опадів. Температура повітря знизиться до 22-24 градусів тепла.

Погода в Полтаві 9 травня / фото: скріншот з meteoprog

Погода 10 травня

У неділю по всій території Полтавської області також буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями, вдень повсюди короткочасний дощ, місцями гроза. Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі опуститься до 9-14 градусів тепла. Але вдень буде тепліше - від 17 до 22 градусів тепла.

Погода в Полтаві 10 травня / фото: скріншот з meteoprog

Окрім цього синоптики попереджають про пожежну небезпеку по Полтавській області. 9-11 травня оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Попередження про пожежну небезпеку на Полтавщині / фото: t.me/pgdpoltava

"Погодні умови сприятимуть високій ймовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання (відкритого вогню)", - йдеться у повідомленні.

Главред писав, що за словами начальниці відділу взаємодії із ЗМІ Укргідрометцентру Наталії Птухи, до середини травня в Україні триває період ризику заморозків. Особливо після теплої ранньої весни, як було цього року.

Водночас, якщо говорити про опади, то вони будуть близькими до норми, але розподілятимуться нерівномірно. Більше дощів у травні прогнозують у гірських районах, Чернівецькій області та на Закарпатті.

Про джерело: Полтавський обласний центр з гідрометеорології Полтавський обласний центр з гідрометеорології - регіональна філія Українського гідрометеорологічного центру, що відповідає за метеорологічні та гідрологічні спостереження у Полтавській області, надаючи інформацію про погоду та гідрологічний стан регіону.

