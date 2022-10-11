Переломний момент буде взимку: в лукашенківському КДБ видали нову фантазію

Лукашенко, КДБ / https://ua.depositphotos.com / і Міноборони Білорусі

Один із сподвижників білоруського диктатора Лукашенка, керівник місцевого КДБ Іван Тертель вважає-переломним моментом у російській війні в Україні може стати період з листопада по лютий. Про це повідомляє російське пропагандистське видання "РІА Новості".

"Якщо Російська Федерація якісно проведе мобілізацію, забезпечить своє угруповання технічними засобами і передовими озброєннями, то бойові дії вступлять в ключову фазу. За нашими оцінками, в період листопада цього року до лютого наступного буде переломний момент", - говорить він.

У свою чергу Міноборони Білорусі в Telegram цитує заяву секретаря Радбезу РБ Олександра Вольфовича про те, що Україна нібито намагається завдати удару по Білорусі, а НАТО і європейські країни нібито "вже відкрито розглядають можливі варіанти агресії" проти Білорусі.

"У вищих ешелонах влади України також обговорюється можливість нанесення удару по Білорусі, в першу чергу використовуючи наших втікачів, які там знаходяться: полк Калиновського, батальйон Литвина та інші незаконні збройні формування", ‒ говорить він.

Нагадаємо, раніше, 10 жовтня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що домовився з російським диктатором Володимиром Путіним про розгортання спільного регіонального угруповання військ в Білорусі. За його словами, Білорусь починає задіяти російське угруповання, так як "рівень загрози досягає нинішнього рівня". Лукашенко також звинуватив Україну нібито у "відкритті фронту проти Білорусі".

Раніше Лукашенко говорив, що Мінськ підтримує Москву у війні проти України. За його словами, Білоруська республіка нібито вірить в "демілітаризацію" Києва і побоюється нібито розміщення НАТО ядерної зброї на території Української держави.

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