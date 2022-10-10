Загроза вторгнення в Україну: РФ перекидає війська в Білорусь - ОП

Олександр Лукашенко продовжує продавати РФ останні крихти суверенітету, підкреслив Михайло Подоляк.
Радник керівника Jфісу президента України Михайло Подоляк прокоментував заяву Олександра Лукашенка про розгортання Білоруссю спільного з Російською Федерацією регіонального угруповання військ.
Лукашенко продовжує віддавати Путіну залишки суверенітету. Про це він написав у мікроблозі в Twitter.
"Лукашенко продовжує продавати РФ останні крихти суверенітету. Заява про розміщення російського контингенту в Білорусі під надуманими приводами – формалізація окупації. Україна оцінює ризики і готова до будь-яких загроз. Ситуація контрольована, про повторне вторгнення з РБ мова поки не йде", - заявив Подоляк.
Нагадаємо, 10 жовтня Росія масовано обстріляла Україну ракетами.
Пізніше стало відомо, що Лукашенко і Путін домовилися розгорнути спільне угруповання військ. При цьому Лукашенко, серед іншого, в черговий раз заявив, що Україна нібито готувала удар по Білорусі.
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