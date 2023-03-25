Зеленський заявив, що йому не надходили пропозиції від Китаю про переговори з Сі Цзіньпінем

Президент звернувся до Пекіна з проханням про співпрацю за мирним планом, запропонованим українською стороною, та проведення зустрічі на найвищому рівні.

Володимир Зеленський заявив, що хотів би діалогу з Сі Цзіньпіном / Офіс президента України, ua.depositphotos.com

Президент України Володимир Зеленський не отримував від Китаю пропозицій щодо переговорів з Сі Цзіньпіном. Але він передав дипломатичними каналами Пекіну, що хоче цього діалогу. Про це глава держави заявив в інтерв'ю японському виданню The Yomiuri Shimbun.

Глава держави висловив скептицизм щодо пропозиції Китаю з 12 пунктів, які закликають до припинення вогню та мирних переговорів між Україною і країною-агресором Росією. Зеленський підкреслив, що на першому місці має бути "повага суверенітету й територіальної цілісності".

Також президент повідомив, що звернувся до Пекіна з проханням про співпрацю за мирним планом з 10 пунктів, запропонованим українською стороною, і проведення зустрічі на вищому рівні.

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"Я не отримував пропозиції від Китаю бути посередником. Мені не надходила пропозиція зустрітися. Але я по дипломатичних каналах дав прямі повідомлення, що хочу поговорити з лідером Китаю Сі Цзіньпіном", - заявив Зеленський.

"Мирний план" Китаю

Китай 24 лютого опублікував документ, в якому виклав своє бачення війни Росії проти України. Декларація містить 12 пунктів – в ній Китай закликає сторони до переговорів, зняття санкцій з агресора Москви і підкреслює неприйнятність застосування ядерної зброї. Пекін не запропонував механізму реалізації позицій та не засудив військові злочини країни-окупанта РФ.

Президент Володимир Зеленський заявив, що він не згоден з деякими пунктами декларації Пекіна щодо війни в Україні, однак допускає можливість обговорення документа. Він підкреслив, що завданням Києва є забезпечення ізоляції Росії.

Глава Білого дому Джо Байден розкритикував документ Китаю щодо війни проти України та сказав, що декларація вигідна лише агресору Росії. На думку Байдена, Путін позитивно сприйняв такий "мирний план" від Пекіна.

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