Ердоган зідзвонився з Путіним через війну і заговорив про переговори з Україною

Сторони обговорили події навколо триваючої повномасштабної агресії РФ проти України.

Реджеп Таїп Ердоган зідзвонився з Володимиром Путіним / скріншот з відео, УНІАН

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів у суботу телефонну розмову з главою держави-агресора РФ Володимиром Путіним.

Серед іншого, обговорювалися події навколо триваючої повномасштабної агресії РФ проти України, повідомляє агентство Анадолу.

Президент Туреччини зазначив, що Анкара надає значення якнайшвидшому припиненню бойових дій між РФ і Україною шляхом переговорів, йдеться в повідомленні.

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Раніше Ердоган заявив про те, що війна між Україною і Росією повинна бути закінчена шляхом дипломатії.

На його думку, нещодавня успішна "зернова угода" та обмін полоненими між ЗСУ та російськими окупантами довели реалістичність дипломатичного варіанту закінчення війни.

Нагадаэмо, угоду щодо "зернової ініціативи" було продовжено ще на чотири місяці, повідомив раніше віце-прем'єр – міністр з відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Україна продовжує експортувати через три морські глибоководні порти свою агропродукцію. Зокрема, з 1 серпня і до цього дня 25 мільйонів тонн ми відправили на потреби світу.

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