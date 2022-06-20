"Переговори з Путіним – це безглуздо": експерт назвав єдину тему, яку варто обговорювати з РФ

Сенченко назвав єдину тему, яку варто обговорювати з РФ/ Reuters, УНИАН

Російський диктатор Володимир Путін нікого не поважає, він зважає лише на жорстку силу. Тому вести з ним переговори немає сенсу. Перемовини слід проводити уже з наступником Путіна.

Таку думку висловив ексзаступник голови Радміну АР Крим, голова Всеукраїнського громадського руху "Сила права" Андрій Сенченко, пише "Обозреватель". Він назвав перемовини з Путіним безглуздими та аморальними, і зазначив, що це може лише "продовжити політичне життя міжнародного злочинця і терориста".

За його словами, переговори з Росією варто проводити вже тоді, коли на місце Путіна прийде його наступник. І говорити тоді варто буде лише на одну тему – про репарації Україні выд РФ за наслідки війни.

"Суть цих переговорів має стосуватися лише того, яким чином Росія компенсуватиме завдані українській державі, українському бізнесу та кожному українському громадянину збитки. Йдеться про репарації. І тільки це може бути предметом розмови. І статус Криму, і терміни їхнього виходу, і Донбас взагалі не можуть бути предметом обговорення", – зазначив Сенченко.

Оскільки з самим Путіним про репарації говорити безглуздо, то виходить, що взагалі з російським диктатором зараз говорити немає про що, вважає Сенченко. Тому що розмови про дипломатичне врегулювання ситуації також не дадуть результату, каже він.

Проте, за його словами, це не означає, що Україна просто повинна сидіти і чекати зміни влади у Кремлі. Тим часом потрібно вести діалоги із Заходом, щоб західні держави дали зрозуміти РФ, що будь-яка влада після Путіна не отримає послаблень у санкціях, поки окупанти повністю не підуть з усіх територій України і поки росіяни не сядуть за стіл переговорів щодо виплати репарацій.

читайте такожВійна може тривати роками: постачання Україні зброї допоможе звільнити Донбас – СтолтенбергКоли Путін може піти з посади президента, Сенченко не береться прогнозувати. Проте зазначає, що в оточенні російського диктатора уже обговорюють можливість зміни влади в РФ до кінця 2022 року.

"Прогнози тут – така ж невдячна річ, як і щодо термінів закінчення війни. Але виходячи з інформації з першого путінського кола, вони обговорюють питання зміни влади до кінця поточного року", – сказав він.

Нагадаємо, за словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, перемога України над РФ не призведе до ядерної війни, оскільки глава Кремля Володимир Путін не налаштований на самогубство.

Раніше російський правозахисник та опозиціонер Марк Фейгін зазначив, що свіжі заяви диктатора Путіна про те, що Росія нібито "не погрожує світу ядерною зброєю", але готова її застосувати "в разі загрози суверенітету" ‒ всього лише не більше ніж риторика й інерція мислення.

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