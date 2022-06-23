Переговори щодо статусу кандидата для України йдуть складніше, аніж очікувалося - журналіст

Переговори про статус кандидата для України йдуть складно / Reuters

Переговори про статус кандидата на вступ до Євросоюзу для України на саміті лідерів країн ЄС йдуть набагато складніше, ніж очікувалося, повідомив у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Переговори щодо надання статусу кандидата для України і Молдови виявилися трохи складнішими в Європейській Раді, ніж передбачалося, оскільки деякі країни також хочуть отримати статус кандидата для Боснії і Герцеговини", - зазначив він.

Шлях України до отримання статусу країни-кандидата в ЄС

Нагадаємо, Єврокомісія 17 червня винесла рекомендацію щодо надання Україні статусу країни-кандидата для вступу до ЄС. Глава ЄК Урсула фон дер Ляйен офіційно зробила заяву про те, що Київ виконав вже 80% вимог Євросоюзу.

Як зазначив глава Офісу президента Андрій Єрмак, для початку переговорів щодо вступу України до Євросоюзу треба перейти до виконання переліку вимог. Серед них-реформа Конституційного Суду, боротьба з корупцією, призначення керівників антикорупційних органів та вирішення інших питань.

23 червня Європарламент підтримав надання Україні статусу кандидата на членство в Європейському Союзі.

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