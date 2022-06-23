Переговори щодо статусу кандидата для України йдуть складніше, аніж очікувалося - журналіст

Переговори щодо надання статусу кандидата для України та Молдови виявилися дещо складнішими.
Переговори про статус кандидата на вступ до Євросоюзу для України на саміті лідерів країн ЄС йдуть набагато складніше, ніж очікувалося, повідомив у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.
"Переговори щодо надання статусу кандидата для України і Молдови виявилися трохи складнішими в Європейській Раді, ніж передбачалося, оскільки деякі країни також хочуть отримати статус кандидата для Боснії і Герцеговини", - зазначив він.
Шлях України до отримання статусу країни-кандидата в ЄС
Нагадаємо, Єврокомісія 17 червня винесла рекомендацію щодо надання Україні статусу країни-кандидата для вступу до ЄС. Глава ЄК Урсула фон дер Ляйен офіційно зробила заяву про те, що Київ виконав вже 80% вимог Євросоюзу.
Як зазначив глава Офісу президента Андрій Єрмак, для початку переговорів щодо вступу України до Євросоюзу треба перейти до виконання переліку вимог. Серед них-реформа Конституційного Суду, боротьба з корупцією, призначення керівників антикорупційних органів та вирішення інших питань.
23 червня Європарламент підтримав надання Україні статусу кандидата на членство в Європейському Союзі.
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