Нічний удар по енергетиці окупантів: горить Зуєвська ТЕС, Бердянськ без світла

Коротко:
- БПЛА атакували об'єкти енергетики в окупованих регіонах
- У Зугресі горить Зуєвська ТЕС
- У Бердянську після удару знеструмлено частину міста
У ніч на 1 серпня дрони завдали ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури на тимчасово окупованих територіях. За попередніми даними, було атаковано Зуєвську ТЕС.
Як повідомили в Exilenova+, безпілотники завдавали ударів по об’єктах енергетики противника в Донецькій та Луганській областях, Запоріжжі та Криму.
Під масованою атакою БПЛА в Донецькій області опинився окупований Зугрес. Там виникла сильна пожежа. Попередньо, пошкодження отримала Зуєвська ТЕС.
Зуєвська теплова електростанція - одна з найбільших ТЕС України. Розташована за 40 км на схід від Донецька. Станцію будували у 1975–1981 роках, а її проектна потужність становила 2 400 МВт (8 енергоблоків), хоча фактично працювали чотири енергоблоки загальною потужністю близько 1 220 МВт. З 2014 року ТЕС перебуває на тимчасово окупованій Росією території Донецької області.
У окупованому Бердянську Запорізької області Сили оборони України завдали удару по об’єктах енергетичної інфраструктури, частина міста залишилася без електропостачання. За даними Exilenova+, ймовірно, ще горить АЗС.
Пол удар припав і на окупований Должанськ у Луганській області. Що саме там горить - не уточнюється. Також було атаковано Луганськ - у місті видно заграву від пожежі.
Атаки РФ по Україні - новини
Як писав Главред, армія РФ завдала балістичних ударів по Києву в ніч на 1 серпня. У столиці сталися пожежі та руйнування в кількох районах. У місті загинуло дев'ять осіб, ще 27 осіб постраждали, серед них - 4 дитини.
У ніч на 30 липня російські війська влаштували масовану комбіновану атаку на територію України.
Основний напрямок удару – Київська та Львівська області. Також були атаковані: Дніпропетровська, Сумська, Вінницька, Полтавська, Миколаївська, Івано-Франківська області.
Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 358 засобів повітряного нападу – 74 ракети та 284 БПЛА різних типів.
У Києві та області є руйнування, жертви та постраждалі. У ДСНС розповіли про наслідки ворожого удару.
Під час ракетного удару 24 липня 2026 року було знищено завод дронів у Києві, що належав американській корпорації, зареєстрованій у штаті Делавер. Це перший відомий випадок, коли Москва атакувала американську компанію в рамках війни проти України. Про це повідомляє The Guardian.
Раніше російські війська завдали удару по полігону в Київській області, де проходила виставка озброєння. В результаті атаки є загиблі, поранені та руйнування.
Інші новини:
- Президент озвучив нові втрати Росії та України у війні: названо вражаючі цифри
- СБУ повідомила про удари по важливих об’єктах у Криму та РФ - подробиці
- Трамп відповів відмовою: Україна ризикує залишитися взимку без ракет для Patriot
Про джерело: Exilenova+
Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти.
Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus.
Аудиторія - понад 100 тисяч підписників.
Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот.
Канал анонімний - імена адміністраторів публічно не розкриваються.
Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред