Нічний удар по енергетиці окупантів: горить Зуєвська ТЕС, Бердянськ без світла

Дрони атакували одну з найбільших ТЕС Донбасу.

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Дрони атакували Зуєвську ТЕС / Колаж: Главред, фото: Exilenova+

Коротко:

БПЛА атакували об'єкти енергетики в окупованих регіонах

У Зугресі горить Зуєвська ТЕС

У Бердянську після удару знеструмлено частину міста

У ніч на 1 серпня дрони завдали ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури на тимчасово окупованих територіях. За попередніми даними, було атаковано Зуєвську ТЕС.

Як повідомили в Exilenova+, безпілотники завдавали ударів по об’єктах енергетики противника в Донецькій та Луганській областях, Запоріжжі та Криму.

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Під масованою атакою БПЛА в Донецькій області опинився окупований Зугрес. Там виникла сильна пожежа. Попередньо, пошкодження отримала Зуєвська ТЕС.

Пожежа на Зуєвській ТЕС / Фото: Exilenova+

Зуєвська теплова електростанція - одна з найбільших ТЕС України. Розташована за 40 км на схід від Донецька. Станцію будували у 1975–1981 роках, а її проектна потужність становила 2 400 МВт (8 енергоблоків), хоча фактично працювали чотири енергоблоки загальною потужністю близько 1 220 МВт. З 2014 року ТЕС перебуває на тимчасово окупованій Росією території Донецької області.

Пожежа на Зуєвській ТЕС / Фото: Exilenova+

У окупованому Бердянську Запорізької області Сили оборони України завдали удару по об’єктах енергетичної інфраструктури, частина міста залишилася без електропостачання. За даними Exilenova+, ймовірно, ще горить АЗС.

Над Бердянськом видно чорний дим / Фото: Exilenova+

Пол удар припав і на окупований Должанськ у Луганській області. Що саме там горить - не уточнюється. Також було атаковано Луганськ - у місті видно заграву від пожежі.

Пожежа в Луганську / Фото: Exilenova+

Пожежа в Должанську / Фото: Exilenova+

Атаки РФ по Україні - новини

Як писав Главред, армія РФ завдала балістичних ударів по Києву в ніч на 1 серпня. У столиці сталися пожежі та руйнування в кількох районах. У місті загинуло дев'ять осіб, ще 27 осіб постраждали, серед них - 4 дитини.

У ніч на 30 липня російські війська влаштували масовану комбіновану атаку на територію України.

Основний напрямок удару – Київська та Львівська області. Також були атаковані: Дніпропетровська, Сумська, Вінницька, Полтавська, Миколаївська, Івано-Франківська області.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних Сил зафіксовано 358 засобів повітряного нападу – 74 ракети та 284 БПЛА різних типів.

У Києві та області є руйнування, жертви та постраждалі. У ДСНС розповіли про наслідки ворожого удару.

Під час ракетного удару 24 липня 2026 року було знищено завод дронів у Києві, що належав американській корпорації, зареєстрованій у штаті Делавер. Це перший відомий випадок, коли Москва атакувала американську компанію в рамках війни проти України. Про це повідомляє The Guardian.

Раніше російські війська завдали удару по полігону в Київській області, де проходила виставка озброєння. В результаті атаки є загиблі, поранені та руйнування.

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Про джерело: Exilenova+ Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти. Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus. Аудиторія - понад 100 тисяч підписників. Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот. Канал анонімний - імена адміністраторів публічно не розкриваються. Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

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