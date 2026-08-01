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Захоплення сіл "на папері" триває: генерали РФ брешуть Путіну про успіхи

Костянтин Пономарьов
1 серпня 2026, 09:58оновлено 1 серпня, 11:17
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На тлі викриттів ISW щодо масштабної брехні військового командування РФ ЗСУ проводять успішні наступальні операції на півночі України.
Путіну брешуть про успіхи в Харківській та Сумській областях
Путіну брешуть про успіхи в Харківській та Сумській областях / Колаж Главред, фото: Генштаб ЗСУ, скріншот

Ви дізнаєтеся:

  • Які населені пункти Росія оголосила захопленими
  • Чому російські звіти про наступ викликали сумніви
  • Що відбувається на напрямках Сумської та Харківської областей

Російське угруповання військ "Північ" практично щодня повідомляє про нові успіхи, однак характер бойових дій, за оцінкою аналітиків, не відповідає території, яку російська сторона стверджує як захоплену. Йдеться одразу про кілька населених пунктів у Сумській та Харківській областях.

Російське командування повідомило про серію нових захоплень на півночі України, однак заявлені успіхи не знаходять переконливого підтвердження на полі бою. В Інституті вивчення війни (ISW) вважають, що російські військові можуть навмисно перебільшувати масштаби просування, створюючи враження широкого наступу.

відео дня

Російські військові повідомили про серію захоплень

29 липня російське угруповання військ "Північ" заявило про захоплення Нової Січі в Сумській області. Вже 30 липня російське Міністерство оборони повідомило про взяття Малої Слобідки та Могриці на Сумському напрямку, а також Веровки в Харківській області.

За даними ISW, подібні заяви лунають практично щодня щонайменше з 22 липня. Російське командування регулярно повідомляє про захоплення чергового населеного пункту в зоні відповідальності угруповання сил "Північ".

Нова Січ, Сумська область
Нова Січ, Сумська область / Фото: DeepState

Однак аналітики звертають увагу на важливу невідповідність: дії російських підрозділів, які спостерігаються, не виглядають достатніми для такого масштабного просування.

Зокрема, ISW відзначає відсутність ознак необхідної концентрації військ, масового перекидання техніки або різкого збільшення інтенсивності наступальних операцій.

"Невеликі передислокації російських військ нижче рівня полку для проведення оборонних операцій, невеликі й поодинокі механізовані штурми, операції з проникнення, відеозаписи підняття прапорів та змінені за допомогою ШІ відеозаписи, як відомо, не замінюють фактичного просування і не є доктринальним контролем над територією", - йдеться в повідомленні ISW.

Київ спростовує частину російських заяв

Українська сторона також заявляє, що російські звіти не відповідають реальній ситуації.

30 липня оперативне командування "Північ" спростувало повідомлення про захоплення Малої Слобідки та Могриці. Того ж дня бійці ЗСУ заявили, що Нова Січ залишається під повним контролем України.

Схожа ситуація складається й навколо інших населених пунктів.

Український 16-й армійський корпус раніше повідомляв, що російські підрозділи не контролюють Білий Колодязь у Харківській області, хоча російська сторона заявляла про його захоплення. При цьому українські військові визнавали проникнення піхотних груп окупанта в населений пункт та розташовані поруч лісові масиви.

Харківська область, 1 серпня 2026 року
Харківська область, 1 серпня 2026 року / Фото: DeepState

За даними української сторони, російські війська також не встановили повного контролю над Козачою Лопанею та Артильним. При цьому російські підрозділи продовжують робити спроби проникнення.

Окрему увагу ISW звертає на відеозаписи, які російська сторона використовує як підтвердження своїх заяв.

Деякі з таких матеріалів, за оцінкою українських джерел та аналітиків, могли бути змінені або створені з використанням штучного інтелекту. На окремих відео російські військовослужбовці встановлюють прапори в населених пунктах, після чого ці кадри використовуються як доказ нібито здійсненого захоплення.

Кремль може використовувати ці заяви як частину інформаційної кампанії

ISW пов’язує активізацію російських повідомлень про успіхи з ширшою інформаційною кампанією Кремля.

Російське керівництво прагне створити враження, що армія РФ одночасно просувається на кількох напрямках і поступово здобуває перевагу по всій лінії фронту.

Міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов
Міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов / Фото: скріншот з Youtube

Особливо активно російські чиновники почали публічно висвітлювати заяви про просування на півночі України. 30 липня міністр оборони РФ Андрій Бєлоусов назвав передбачуване захоплення Могриці, де до війни проживало близько 850 осіб, "стратегічним успіхом".

Такі заяви, як вважають аналітики, можуть бути розраховані не тільки на російську аудиторію, а й на західні країни.

Навіть російські військові блогери критикують командування

Примітно, що сумніви щодо офіційних російських заяв поширюються не лише серед української сторони та західних аналітиків.

Деякі російські військові блогери, пов’язані з прокремлівським середовищем, самі піддали критиці командування за публікацію відеоматеріалів, які могли бути змінені за допомогою штучного інтелекту.

Один із них звинуватив російських військовослужбовців у створенні хибного враження про просування в напрямку Великого Бурлука. За його версією, невеликі групи піхоти можуть проникати на окремі позиції, після чого зйомка з російським прапором використовується як доказ їхнього нібито повного захоплення.

Російські військові блогери критикують командування
Російські військові блогери критикують командування / Фото: скріншот з Youtube

Інший відомий російський військовий блогер припустив, що така практика може бути пов’язана зі спробою командирів зберегти особовий склад, перебільшити значення захопленої позиції або приховати брак ресурсів для виконання поставленого завдання.

Військові блогери назвали те, що відбувається, частиною феномену "красивих звітів", коли командуванню подають більш сприятливу картину подій, ніж є насправді.

Яка мета літнього наступу РФ - коментар експерта

Російські війська в ході літньої кампанії можуть зосередити основні зусилля на Донецькому напрямку, оскільки прагнуть встановити контроль над низкою стратегічно важливих міст регіону. Таку думку висловив колишній співробітник СБУ, військовий експерт Іван Ступак в інтерв’ю Главреду.

Що відомо про Суми
Що відомо про Суми / Инфографика: Главред

За його словами, найближчими цілями окупантів можуть стати Покровськ, Костянтинівка, а також Краматорськ і Слов’янськ.

"Гадаю, вони зосередяться на Донецькій області. Росіянам необхідно вирішити питання з Покровськом, Костянтинівкою і, звісно, Краматорськом та Слов’янськом", - зазначив Ступак.

Експерт вважає, що захоплення Покровська та Костянтинівки могло б істотно вплинути на подальший перебіг бойових дій, оскільки ці міста мають важливе логістичне та стратегічне значення.

Ступак також спрогнозував, які наслідки можуть виникнути для фронту, якщо російським військам вдасться встановити контроль над цими населеними пунктами.

Ситуація на фронті - останні новини

Главред раніше повідомляв, що російські окупанти просунулися через державний кордон на півночі Куп’янського району Харківської області. Про це повідомляють аналітики DeepState.

Нагадаємо, у липні країна-агресор Росія суттєво збільшила чисельність військових, яких задіює у штурмових діях на фронті, при цьому зросли й втрати окупантів від ударів українських дронів. Про це повідомив командувач Силами безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді. За його словами, російське командування нарощує штурмові групи насамперед для того, щоб приховати розрив між неправдивими доповідями про ситуацію на фронті та реальним станом справ.

Раніше повідомлялося, що 25 липня Сили оборони України вперше вразили російську реактивну систему залпового вогню "Сарма", яку російська пропаганда позиціонує як вітчизняний аналог американської HIMARS.

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Про джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американський аналітичний центр, заснований у 2007 році військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.

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