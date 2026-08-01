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США більше не керуватимуть допомогою Україні в рамках НАТО - Politico

Віталій Кірсанов
1 серпня 2026, 08:39
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Пентагон відмовиться від провідної ролі у координації військової допомоги Україні в НАТО.
Пентагон відмовляється від керівництва наданням допомоги Україні в рамках НАТО
Пентагон відмовляється від керівництва наданням допомоги Україні в НАТО / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, 93-тя ОМБр "Холодний Яр"

Коротко:

  • Пентагон знімає з себе керівництво допомогою Україні в НАТО
  • Процес передачі повноважень може зайняти близько року

Міністерство оборони США має намір відмовитися від керівництва створеною Вашингтоном структурою НАТО в Німеччині, яка координує надання військової допомоги Україні. За даними Politico, таке рішення може вплинути на обмін розвідувальною інформацією та низку інших напрямків співпраці.

Як повідомили виданню американський чиновник та ще три джерела, обізнані з планами, керівництво Групою сприяння безпеці поступово перейде до однієї з європейських країн - членів НАТО. Процес передачі повноважень може зайняти близько року, однак, за словами співрозмовників, це не позначиться на поточній взаємодії з Україною.

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При цьому, як зазначає Politico, незважаючи на зміну керівництва, Європейське командування США збереже участь у роботі групи через американського заступника командувача.

З початку повномасштабного вторгнення Росії саме ця структура під керівництвом США відігравала ключову роль у постачанні озброєння, навчанні українських військових та координації військової підтримки. Після передачі управління Сполучені Штати вже не визначатимуть подальший розвиток структури української армії.

За інформацією видання, союзники по НАТО загалом підтримують таку ініціативу. Деякі з них вважають, що посилення ролі європейських держав є логічним кроком.

"Для нас цей крок має більше переваг, ніж недоліків. Він знижує ризики, пов’язані з можливою політичною нестабільністю у США, а також спрощує військову логістику в інтересах України", - розповів Politico український чиновник на умовах анонімності.

Водночас у Києві побоюються, що інтеграція командування в більш складну бюрократичну систему НАТО може уповільнити постачання військової допомоги безпосередньо на фронт.

"Ніхто не зможе замінити американські можливості супутникової розвідки, цілевказівки та логістичні можливості, які надають важкі транспортні літаки США", - заявив український чиновник.

Видання також нагадує, що Група сприяння безпеці, яка базується в німецькому Вісбадені, виконує унікальні функції: координує постачання озброєння Україні, а також відповідає за навчання, матеріально-технічне забезпечення та підтримку українських Сил оборони.

За оцінкою Politico, відмова Вашингтона від провідної ролі відповідає загальній тенденції, за якої США поступово передають частину командних функцій у рамках НАТО європейським союзникам.

Підтримка України з боку США - думка експерта

Директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос прокоментував ймовірні подальші кроки адміністрації президента США Дональда Трампа в контексті врегулювання війни в Україні.

"Трамп може сказати: це європейське питання, розбирайтеся самі. А може, навпаки, - заявити про підтримку України. Але як саме підтримати? Надати більше "Патріотів"? У цьому я сумніваюся. Американці й самі зіткнулися з дефіцитом цих систем. І, наскільки мені відомо, саме через це вони значною мірою скоротили активні бойові дії", - сказав він в інтерв’ю "Главреду".

Разом з тим експерт погодився з думкою про те, що пауза в ударах США по Ірану також може бути пов’язана саме з дефіцитом ракет для систем ППО.

Військова допомога Україні - новини за темою

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп змінив своє ставлення до України після того, як отримав від американської розвідки інформацію про розробку українських далекобійних ударних засобів. Зазначається, що Трамп високо оцінив прогрес України у створенні та застосуванні безпілотників великої дальності.

Як раніше писав Главред, останні масовані атаки Росії на Україну навряд чи суттєво прискорять ухвалення рішень західними партнерами щодо надання додаткових засобів ППО, хоча можуть стати серйозним викликом для НАТО. Таку думку висловив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

Як повідомлялося раніше, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що питання про можливу передачу Україні далекобійних крилатих ракет Taurus поки що не розглядається.

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Про джерело: Politico

Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіаорганізація у сфері політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

Заснована американським банкіром і медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику в Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці в США, Європейському Союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія.

Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.
У 2021 році німецька медіакомпанія Axel Springer SE придбала Politico за 1 мільярд доларів США.

Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider.

Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проєкт - спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer.

Видання Politico Europe розпочало свою діяльність на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання - події в Європі та політика ЄС. Воно вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії з актуальних питань європейської політики.

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