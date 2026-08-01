Дев'ять жертв і лише одна збита балістична ракета: деталі ракетного удару РФ по Києву

Росія випустила по Україні 35 ракет і 185 ударних дронів, головною ціллю удару була столиця.

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В результаті удару з боку РФ постраждали сім районів столиці / Колаж: Главред, фото: ДСНС

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Дев'ять загиблих і десятки поранених у Києві

Пошкоджено 18 будинків, школу та посольство Литви

За ніч по Україні випустили 35 ракет і 185 дронів

Збити вдалося лише одну балістичну ракету

Дев'ять осіб загинули в результаті нічної комбінованої атаки Росії на Київ - під ударом опинилися сім районів столиці. Пошкоджено 18 житлових будинків, школу, посольство Литви та об'єкти інфраструктури. Десятки людей отримали поранення. Медики надають допомогу всім, кому вона необхідна. Про подробиці нічної атаки розповів президент Володимир Зеленський.

Загалом протягом ночі Росія застосувала проти України 35 ракет, 27 з яких - балістичні, а також 185 ударних дронів різних типів. Окрім столиці, під атакою опинилися Дніпропетровська, Сумська, Харківська та Полтавська області. У Києві та області з ночі тривають роботи з ліквідації наслідків, у місті виникли численні пожежі.

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Ефективність ППО впала

Ефективність протиповітряної оборони проти балістичних ракет цієї ночі виявилася мінімальною, і причину цього глава держави вбачає у вичерпаних запасах боєкомплекту для американських зенітних комплексів Patriot. За його словами, саме брак таких засобів формує у Москви відчуття безкарності.

"Лише одну балістичну ракету сьогодні вночі вдалося збити просто тому, що немає ракет для "Патріотів". І саме такий дефіцит перехоплювачів проти балістичних ракет лише заохочує Росію завдавати таких ударів проти життя", - зазначив Зеленський.

ЗРК Patriot / Інфографіка: Главред ​

Що Київ просить у союзників

Ключове питання тепер - швидкість передачі союзниками відповідного озброєння. У Києві наполягають, що йдеться не про резерв на майбутнє, а про негайну потребу, від якої безпосередньо залежить кількість жертв під час нічних обстрілів.

"Дуже важливо, щоб партнери почули: ці засоби потрібні не десь на складах для можливих сценаріїв, а тут і зараз, щоб російську війну можна було стримати й зупинити в Україні. Кожен пакет з антибалістичною системою рятує життя наших людей. І кожна ніч, коли її немає, призводить до жертв", - наголосив президент.

Що кажуть у Повітряних силах

У ніч на 1 серпня (з 18:00 31 липня) армія РФ завдала удару по Україні із застосуванням дронів, а також ракет повітряного та наземного базування різних типів, повідомили у ПС ЗСУ.

Основний напрямок удару - Київська область. Також атаковано Дніпропетровську, Сумську, Харківську та Полтавську області.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил зафіксовано 220 засобів повітряного нападу – 35 ракет і 185 БПЛА різних типів:

4 протикорабельні ракети "Циркон"/"Онікс";

27 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400;

2 протирадіолокаційні ракети "Х-31";

2 керовані авіаційні ракети "Х-59/69";

185 ударних БПЛА типу Shahed (у тому числі реактивних), "Гербера", "Італмас", "Бандероль" та дронів-імітаторів типу "Пародія".

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/придушено 156 цілей – 2 ракети та 154 безпілотники різних типів:

1 балістична ракета "Іскандер-М"/С-400;

1 керована авіаційна ракета "Х-59/69";

154 БПЛА різних типів.

За попередньою інформацією, станом на 09:30 зафіксовано влучання 4 протикорабельних і 26 балістичних ракет, а також 23 ударних БПЛА у 21 локації та падіння уламків у 2 локаціях. Крім того, три ракети не досягли своїх цілей.

Звіт Повітряних сил ЗСУ / t.me/kpszsu

Сибіга закликав союзників терміново посилити ППО України

Україна закликала міжнародних партнерів якомога швидше ухвалити рішення щодо подальшого зміцнення української протиповітряної оборони. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

За словами глави МЗС, нічний обстріл столиці став ще одним проявом російського терору проти мирного населення. Він зазначив, що під час атаки російські війська застосували близько трьох десятків балістичних ракет.

"Це вже другий настільки масштабний удар лише за два дні", - підкреслив Сібіга.

Міністр зазначив, що, не зумівши досягти своїх цілей на полі бою, Росія продовжує посилювати повітряні атаки на українські міста та об’єкти цивільної інфраструктури.

У зв’язку з цим Сибіга звернувся до союзників із закликом прискорити постачання додаткових систем протиповітряної та протиракетної оборони, а також ракет-перехоплювачів.

"Швидкість ухвалення рішень і поставок має вирішальне значення. Кожне рішення, що зміцнює оборону українського неба, рятує людські життя, тоді як кожна затримка призводить до смертей і військових злочинів", - зазначив Сібіга.

​Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Атаки РФ по Україні - новини

Як писав Главред, армія РФ завдала балістичних ударів по Києву в ніч на 1 серпня. У столиці сталися пожежі та руйнування в кількох районах.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, у Києві внаслідок атаки постраждало підприємство "Київмедспецтранс". На території комунального підприємства зафіксовано два влучання. Серед людей постраждалих немає.

За попередньою інформацією, частково зруйновано 4 будівлі підприємства, пошкоджено інші приміщення. Дотла згоріли 5 карет швидкої допомоги, ще 20 автомобілів, які обслуговували медичні заклади столиці, отримали серйозні пошкодження.

Пошкодження та руйнування зафіксовано в п’яти районах міста. Дев’ять осіб загинули. Постраждали - понад 30 осіб, серед них четверо дітей. 17 поранених перебувають у лікарнях.

У ніч на 30 липня російські війська влаштували масовану комбіновану атаку на територію України. Основний напрямок удару - Київська та Львівська області. Також зазнали атак: Дніпропетровська, Сумська, Вінницька, Полтавська, Миколаївська та Івано-Франківська області.

У Києві та області є руйнування, жертви та постраждалі. У ДСНС розповіли про наслідки ворожого удару.

Під час ракетного удару 24 липня 2026 року було знищено завод дронів у Києві, що належав американській корпорації, зареєстрованій у штаті Делавер. Це перший відомий випадок, коли Москва атакувала американську компанію в рамках війни проти України. Про це повідомляє The Guardian.

Раніше російські війська завдали удару по полігону в Київській області, де проходила виставка озброєння. В результаті атаки є загиблі, поранені та руйнування.

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Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

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