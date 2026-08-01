Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Дев'ять жертв і лише одна збита балістична ракета: деталі ракетного удару РФ по Києву

Анна Ярославська
1 серпня 2026, 10:21
google news Підпишіться
на нас в Google
Росія випустила по Україні 35 ракет і 185 ударних дронів, головною ціллю удару була столиця.
Наслідки нападу на Київську область
В результаті удару з боку РФ постраждали сім районів столиці / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Головне:

  • Дев'ять загиблих і десятки поранених у Києві
  • Пошкоджено 18 будинків, школу та посольство Литви
  • За ніч по Україні випустили 35 ракет і 185 дронів
  • Збити вдалося лише одну балістичну ракету

Дев'ять осіб загинули в результаті нічної комбінованої атаки Росії на Київ - під ударом опинилися сім районів столиці. Пошкоджено 18 житлових будинків, школу, посольство Литви та об'єкти інфраструктури. Десятки людей отримали поранення. Медики надають допомогу всім, кому вона необхідна. Про подробиці нічної атаки розповів президент Володимир Зеленський.

Загалом протягом ночі Росія застосувала проти України 35 ракет, 27 з яких - балістичні, а також 185 ударних дронів різних типів. Окрім столиці, під атакою опинилися Дніпропетровська, Сумська, Харківська та Полтавська області. У Києві та області з ночі тривають роботи з ліквідації наслідків, у місті виникли численні пожежі.

відео дня

Ефективність ППО впала

Ефективність протиповітряної оборони проти балістичних ракет цієї ночі виявилася мінімальною, і причину цього глава держави вбачає у вичерпаних запасах боєкомплекту для американських зенітних комплексів Patriot. За його словами, саме брак таких засобів формує у Москви відчуття безкарності.

"Лише одну балістичну ракету сьогодні вночі вдалося збити просто тому, що немає ракет для "Патріотів". І саме такий дефіцит перехоплювачів проти балістичних ракет лише заохочує Росію завдавати таких ударів проти життя", - зазначив Зеленський.

Дев'ять жертв і лише одна збита балістична ракета: деталі ракетного удару РФ по Києву
ЗРК Patriot / Інфографіка: Главред ​

Що Київ просить у союзників

Ключове питання тепер - швидкість передачі союзниками відповідного озброєння. У Києві наполягають, що йдеться не про резерв на майбутнє, а про негайну потребу, від якої безпосередньо залежить кількість жертв під час нічних обстрілів.

"Дуже важливо, щоб партнери почули: ці засоби потрібні не десь на складах для можливих сценаріїв, а тут і зараз, щоб російську війну можна було стримати й зупинити в Україні. Кожен пакет з антибалістичною системою рятує життя наших людей. І кожна ніч, коли її немає, призводить до жертв", - наголосив президент.

Що кажуть у Повітряних силах

У ніч на 1 серпня (з 18:00 31 липня) армія РФ завдала удару по Україні із застосуванням дронів, а також ракет повітряного та наземного базування різних типів, повідомили у ПС ЗСУ.

Основний напрямок удару - Київська область. Також атаковано Дніпропетровську, Сумську, Харківську та Полтавську області.

Загалом радіотехнічними військами Повітряних сил зафіксовано 220 засобів повітряного нападу – 35 ракет і 185 БПЛА різних типів:

  • 4 протикорабельні ракети "Циркон"/"Онікс";
  • 27 балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400;
  • 2 протирадіолокаційні ракети "Х-31";
  • 2 керовані авіаційні ракети "Х-59/69";
  • 185 ударних БПЛА типу Shahed (у тому числі реактивних), "Гербера", "Італмас", "Бандероль" та дронів-імітаторів типу "Пародія".

За попередніми даними, станом на 09:30, протиповітряною обороною збито/придушено 156 цілей – 2 ракети та 154 безпілотники різних типів:

  • 1 балістична ракета "Іскандер-М"/С-400;
  • 1 керована авіаційна ракета "Х-59/69";
  • 154 БПЛА різних типів.

За попередньою інформацією, станом на 09:30 зафіксовано влучання 4 протикорабельних і 26 балістичних ракет, а також 23 ударних БПЛА у 21 локації та падіння уламків у 2 локаціях. Крім того, три ракети не досягли своїх цілей.

Звіт Повітряних сил ЗСУ
Звіт Повітряних сил ЗСУ / t.me/kpszsu

Сибіга закликав союзників терміново посилити ППО України

Україна закликала міжнародних партнерів якомога швидше ухвалити рішення щодо подальшого зміцнення української протиповітряної оборони. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

За словами глави МЗС, нічний обстріл столиці став ще одним проявом російського терору проти мирного населення. Він зазначив, що під час атаки російські війська застосували близько трьох десятків балістичних ракет.

"Це вже другий настільки масштабний удар лише за два дні", - підкреслив Сібіга.

Міністр зазначив, що, не зумівши досягти своїх цілей на полі бою, Росія продовжує посилювати повітряні атаки на українські міста та об’єкти цивільної інфраструктури.

У зв’язку з цим Сибіга звернувся до союзників із закликом прискорити постачання додаткових систем протиповітряної та протиракетної оборони, а також ракет-перехоплювачів.

"Швидкість ухвалення рішень і поставок має вирішальне значення. Кожне рішення, що зміцнює оборону українського неба, рятує людські життя, тоді як кожна затримка призводить до смертей і військових злочинів", - зазначив Сібіга.

Дев'ять жертв і лише одна збита балістична ракета: деталі ракетного удару РФ по Києву
​Звідки РФ запускає ракети по Україні / Інфографіка: Главред ​

Атаки РФ по Україні - новини

Як писав Главред, армія РФ завдала балістичних ударів по Києву в ніч на 1 серпня. У столиці сталися пожежі та руйнування в кількох районах.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, у Києві внаслідок атаки постраждало підприємство "Київмедспецтранс". На території комунального підприємства зафіксовано два влучання. Серед людей постраждалих немає.

За попередньою інформацією, частково зруйновано 4 будівлі підприємства, пошкоджено інші приміщення. Дотла згоріли 5 карет швидкої допомоги, ще 20 автомобілів, які обслуговували медичні заклади столиці, отримали серйозні пошкодження.

Пошкодження та руйнування зафіксовано в п’яти районах міста. Дев’ять осіб загинули. Постраждали - понад 30 осіб, серед них четверо дітей. 17 поранених перебувають у лікарнях.

У ніч на 30 липня російські війська влаштували масовану комбіновану атаку на територію України. Основний напрямок удару - Київська та Львівська області. Також зазнали атак: Дніпропетровська, Сумська, Вінницька, Полтавська, Миколаївська та Івано-Франківська області.

У Києві та області є руйнування, жертви та постраждалі. У ДСНС розповіли про наслідки ворожого удару.

Під час ракетного удару 24 липня 2026 року було знищено завод дронів у Києві, що належав американській корпорації, зареєстрованій у штаті Делавер. Це перший відомий випадок, коли Москва атакувала американську компанію в рамках війни проти України. Про це повідомляє The Guardian.

Раніше російські війська завдали удару по полігону в Київській області, де проходила виставка озброєння. В результаті атаки є загиблі, поранені та руйнування.

Інші новини:

Про джерело: Повітряні сили Збройних сил України

Повітряні сили Збройних сил України - вид збройних сил у складі Збройних сил України, який має на озброєнні винищувальну, бомбардувальну і транспортну авіацію, а також зенітні ракетні війська і радіотехнічні війська. Військово-повітряні сили у цьому вигляді були створені у 2004 році шляхом об'єднання двох видів: Військово-повітряних сил та Військ протиповітряної оборони України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини Києва Володимир Зеленський новини України ракетний удар Ракетна атака на Україну
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Переговори між Україною та РФ можуть незабаром поновитися — Рубіо

Переговори між Україною та РФ можуть незабаром поновитися — Рубіо

10:47Світ
Дев'ять жертв і лише одна збита балістична ракета: деталі ракетного удару РФ по Києву

Дев'ять жертв і лише одна збита балістична ракета: деталі ракетного удару РФ по Києву

10:21Війна
Обстріл Києва: Сибіга закликав союзників терміново посилити ППО України

Обстріл Києва: Сибіга закликав союзників терміново посилити ППО України

09:42Україна
Реклама

Популярне

Більше
Білорусів запитали, чи розуміють вони українську мову: неочікувані відповіді

Білорусів запитали, чи розуміють вони українську мову: неочікувані відповіді

"Не витримало серце": мати загиблого воїна померла по дорозі до його могили

"Не витримало серце": мати загиблого воїна померла по дорозі до його могили

Зміям — романтика, Бикам — відверта розмова: китайський гороскоп на 1 серпня

Зміям — романтика, Бикам — відверта розмова: китайський гороскоп на 1 серпня

Магнітна буря червного рівня: коли вдарить геомагнітний шторм G1

Магнітна буря червного рівня: коли вдарить геомагнітний шторм G1

Подружжя знайшло у старому будинку цілі пачки грошей: де була схованка

Подружжя знайшло у старому будинку цілі пачки грошей: де була схованка

Последние новости

10:47

Переговори між Україною та РФ можуть незабаром поновитися — Рубіо

10:21

Дев'ять жертв і лише одна збита балістична ракета: деталі ракетного удару РФ по Києву

10:10

КНУ переводить цифровізацію у практичну площину: університет почав співпрацю з "Дією"

09:58

Захоплення сіл "на папері" триває: генерали РФ брешуть Путіну про успіхи

09:42

Обстріл Києва: Сибіга закликав союзників терміново посилити ППО України

Мобілізація, пенсії, банки, субсидії та нові правила для бізнесу: що зміниться в Україні з 1 серпняМобілізація, пенсії, банки, субсидії та нові правила для бізнесу: що зміниться в Україні з 1 серпня
09:25

Гороскоп Таро на завтра, 2 серпня: Тельцям — жити для себе, Ракам — дякувати

09:10

Вибухи у Криму: дрони та ракети атакували об’єкти у Севастополі та Керчі

09:10

Зірка серіалу "Універ" розкрила справжнє обличчя своїх колег по серіалу

08:39

США більше не керуватимуть допомогою Україні в рамках НАТО - Politico

Реклама
08:33

Хотів цілувати туфлі: у РФ зневажили Соседова, який принизив Пугачову

08:27

Нічний удар по енергетиці окупантів: горить Зуєвська ТЕС, Бердянськ без світла

08:21

Три знаки відчують надію, якої давно бракувало: що зміниться

07:36

Нічна атака на Київ: кількість загиблих і поранених зрослаФото

05:43

Землі загрожує потужна магнітна буря: вчені зробили лякаюче відкриття

05:11

Давнє українське слово "студенець": що воно насправді означає

04:15

Скільки циклів прання на день витримує пральна машина: відповідь здивує багатьох

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти п’ять відмінностей на картинці мавпочки за 18 с

03:11

Дати народження найрозумніших людей — що кажуть нумерологія та наука

02:31

У одного знака зодіаку в серпні 2026 здійсниться бажання: гороскоп Таро на місяцьВидео

02:01

В якому віці треба обмежувати екранний час для дітей: попередження вчених

Реклама
01:50

У Києві пролунали потужні вибухи після ракетного удару РФ: деталі "прильотів"

01:05

У Полтаві пролунали вибухи, зруйновано термінал НП: що буде з посилками

00:06

Потужний удар по Кремлю: названо несподівані цілі для атак углиб РФВидео

31 июля, пятница
23:33

Гороскоп на тиждень 3–9 серпня: Овнам — сили, Левам — любов, Тельцям — успіх

23:16

Під старим килимом ховався справжній "скарб": господиня не повірила своїм очам

22:54

Через 3 дні чи 3 тижні: через скільки днів можна їсти мариновані огірки

22:54

Скільки часу на день насправді треба вигулювати собаку: вчені дали точну відповідь

22:32

Макацарія вперше показав усіх своїх трьох дітей: зворушливі фото

22:27

День ангела у серпні: повний календар іменин за новим та старим стилями

22:23

Замах на командира Хартії: Оболенський зробив важливу заяву щодо замовників

21:48

Як обрати ідеальний подарунок — універсальні варіанти на будь-який бюджет

21:29

Рецепт шикарної закуски з болгарського перцю - весь секрет в маринаді

21:17

Скільки насправді служить побутова техніка: коли міняти холодильник, пралку та бойлер

21:16

Яблука "Білий налив" у сиропі: перевірений рецепт заготовки на зиму

20:54

Вікна будуть сяяти, наче після клінінгу: потрібен лише один доступний інгредієнтВидео

20:35

В Києві під час протестної ходи прогриміли вибухи: РФ запустила реактивні БПЛА

20:27

Як загустити варення без крохмалю: дві ложки замінюють годину варіння

20:19

"У Пентагоні занепокоєння": з’явився сумний прогноз щодо підтримки США Києва

20:08

Календар магнітних бур на серпень: коли чекати на геомагнітні збурення

20:07

"Не витримало серце": мати загиблого воїна померла по дорозі до його могили

Реклама
19:37

Небезпечні прикраси: які речі за прикметами притягують проблеми й смуток

19:29

"Втратив усіх": що відомо про багатодітну сім’ю, вбиту РФ в РадушномуВидео

19:28

Білорусів запитали, чи розуміють вони українську мову: неочікувані відповіді

19:23

Йшла по воду: соцмережі зворушила історія 17-річної волонтерки, яку вбив снайпер РФ

19:21

"Гори плутають із клубом": танці на Говерлі розділили українців на два табори

19:12

Дівчину Стетхема захейтили за співпрацю з РФ

19:10

Росія перевіряє НАТО: Рейтерович пояснив, чому Польща поки не піде на жорстку відповідьмнение

18:47

Чоловік з Коломиї публічно знущається над рідними - українці в мережі обурені

18:29

Квіти прикрашатимуть сад роками: секрет безперервного цвітіння без зайвих клопотівВидео

18:26

Дизель злетів до нового історичного рекорду: що відбувається з цінами на українських АЗС

Новини України
Пенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини ЛьвоваНовини СумНовини ДніпраНовини ЧеркасиНовини ТернополяНовини РівногоНовини ЖитомираНовини ЗапоріжжяНовини Одеси
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти