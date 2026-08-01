Зірка серіалу "Універ" розкрила справжнє обличчя своїх колег по серіалу

Анна Кузіна, зірка серіалу "Універ", розповіла про те, що їй писали колеги-росіяни.

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Актриса серіалу "Універ" про спілкування з колегами / Колаж Главред, фото Facebook/kuzli4

Коротко:

Про що розповіла українська актриса

Як склалися її стосунки з росіянами

Популярна українська актриса, яка прославилася завдяки ролі в російському серіалі "Універ", Анна Кузіна, розповіла про стосунки з російськими колегами по серіалу. Про це вона розповіла в інтервʼю Обоз.ua.

Як відомо, там, зокрема, знімався актор з України Віталій Гогунський, який зрадив свою країну та зробив низку цинічних заяв на підтримку Росії та терориста Путіна.

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За словами Кузіної, яка в серіалі зіграла Яну Семакіну, з колегами на знімальному майданчику у неї були нормальні професійні стосунки.

Актриса Анна Кузіна розповіла про зйомки в РФ / Фото Instagram/anna_kuzina_official

"Добре пам’ятаю, що навіть під час Революції гідності мої колеги по зйомках підтримували мене й українців. Це був зовсім інший час. Принаймні, таким я його запам’ятала. Ми дружили, багато часу проводили разом. Але після того, що сталося, між нами утворилася занадто велика прірва. У кожного своя позиція, свої цінності. Я не бачу можливості підтримувати ті стосунки, які були раніше", – заявила актриса.

Крім того, актриса заявила, що в перші дні повномасштабного вторгнення колеги по серіалу дзвонили й запитували, як вона та чи все з нею гаразд.

Актриса Анна Кузіна розповіла про зйомки в РФ / Фото Instagram/anna_kuzina_official

"А потім спілкування просто зникло. І я теж перестала виходити на зв’язок. Пам’ятаю, як спочатку багато хто публікував дописи зі словами "Ні війні", але буквально за дуже короткий час ці дописи зникли. Можливо, їм сказали їх видалити, можливо, вони перебували під тиском - тепер це вже не має жодного значення. Між нами утворилася занадто велика прірва. Якими б теплими не були наші стосунки колись, усе це залишилося в минулому", - додала вона.

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Про особу: Анна Кузіна Анна Кузіна - українська актриса театру та кіно. Найбільш відома завдяки ролі голови студентського профкому Яни Семакіної в серіалах "Універ. Нова гуртожиток", "СашаТаня" та "Універ. 10 років потому".

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