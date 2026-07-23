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Лавров на зустрічі з Рубіо висунув нову умову щодо України: що заявили у РФ

Інна Ковенько
23 липня 2026, 10:48
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Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив про "неприпустимість" подальшого постачання зброї Україні.
Лавров на зустрічі з Рубіо висунув нову умову щодо України
Лавров на зустрічі з Рубіо висунув нову умову щодо України / Колаж: Главред, фото: МЗС РФ

Головне:

  • Лавров виступив проти подальшої військової допомоги Україні
  • Росія заявила про готовність до політико-дипломатичного врегулювання війни
  • Москва та Вашингтон продовжать контакти на рівні зовнішньополітичних відомств

У четвер, 23 липня, державний секретар США Марко Рубіо зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим на полях саміту Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) у Манілі. Однією з тем переговорів стала російсько-українська війна. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ РФ.

Переговори тривали 35 хвилин та стали першою зустріччю Рубіо й Лаврова з вересня 2025 року. Російську делегацію також представляли заступники глави МЗС РФ Андрій Руденко та Олексій Дробінін і постійний представник Росії при АСЕАН Євген Загайнов. З американського боку участь у зустрічі взяли заступниця держсекретаря США з політичних питань Елісон Гукер та спецпосланник президента США Серджіо Гор.

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За словами речниці МЗС РФ Марії Захарової, Лавров поінформував Рубіо про "реальний стан справ" у російсько-українській війні. Також він вкотре наголосив на "неприпустимості подальшого постачання зброї" Україні. Під час зустрічі з Рубіо він заявив, що Москва вважає неприйнятним продовження військової підтримки Києва.

"Лавров знову підтвердив готовність російської сторони до політико-дипломатичного врегулювання конфлікту та прихильність тим пропозиціям, які були висунуті американською стороною під час зустрічі Путіна та Трампа в Анкориджі"

За підсумками зустрічі сторони домовилися продовжувати контакти на рівні зовнішньополітичних відомств, зокрема в межах роботи міжнародних організацій.

Марко Рубіо
Марко Рубіо / Інфографіка Главред

Мирні переговори щодо України - останні новини

Главред раніше писав, що російський диктатор Володимир Путін на тлі провалів окупаційного війська на фронті знову вимагає капітуляції України і відмовляється від будь-яких територіальних поступок, які могли б стати частиною мирної угоди. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Крім того, Володимир Зеленський говорив, що оточення російського диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна дає сигнали Україні та усвідомлює відповідальність глави Кремля за продовження війни

Нагадаємо, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров звинуватив європейські країни в намаганні зірвати домовленості між Росією та США щодо України. Він також акцентував увагу на впливі цих дій на позицію Вашингтона і намагається пояснити їхню роль у процесі переговорів. Лавров стверджував, що дії ЗСУ в Азовському морі є "чистим тероризмом" і нагадав про умови, озвучені Путіним у червні 2024 року.

Лавров на зустрічі з Рубіо висунув нову умову щодо України: що заявили у РФ
Миний план США / Інфографіка: Главред

Коли може відкритись вікно для переговорів - коментар політолога

Голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко заявив, що Україна продовжує шукати можливості для переговорів із країною-агресоркою Росією через міжнародні дипломатичні канали та посередників, поступово розширюючи відповідні контакти.

Водночас, за його словами, вирішальний вплив на переговорні позиції України мають саме успіхи Сил оборони на полі бою, оскільки вони змінюють баланс у відносинах із Росією.

Експерт також зазначив, що якщо найближчим часом Київ і Москва не перейдуть до реальних мирних переговорів, Україні, ймовірно, доведеться чекати наступного сприятливого моменту, який може настати лише після завершення весняно-літньої наступальної кампанії російських військ.

На думку Чаленка, ще одне потенційне вікно можливостей може відкритися восени, коли Дональд Трамп, імовірно, активніше долучиться до українського питання напередодні виборів до Конгресу США.

"Якщо цього не станеться, то це перехід у дуже складну зиму, і тоді перемовини, ймовірно, зсунуться вже на весну наступного року", - зауважив Чаленко в ефірі Еспресо.

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Про персону: Марко Рубіо

Марко Антоніо Рубіо - американський політик, член Республіканської партії. З 2011 року - сенатор США від штату Флорида та фаворит Руху чаювання.

У 2012 році увійшов до Топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time, пише Вікіпедія.

Рубіо був обраний до Сенату 2010 року і зайняв позицію "зовнішньополітичного яструба", висловлюючи жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби.

Нещодавно Рубіо повторив позицію Трампа щодо війни Росії та України та заявив, що "конфлікт зайшов у глухий кут" і потрібно його вирішувати.

"Попри жорсткі висловлювання про Росію в минулому, Рубіо, найімовірніше, погодиться з очікуваними планами Трампа тиснути на Україну, щоб вона знайшла спосіб досягти врегулювання з Росією та залишилася поза НАТО", - пише видання The New York Times.

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