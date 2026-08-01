Нічна атака на Київ: кількість загиблих і поранених зросла

У столиці сталися пожежі та руйнування в кількох районах.

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У Києві зросла кількість загиблих після атаки РФ / колаж: Главред, фото: facebook.com/DSNSKyiv

Коротко:

У Києві загинуло дев'ять осіб

Ще десятки людей постраждали

Російські військові злочинці завдали балістичних ударів по Києву в ніч на 1 серпня. У столиці сталися пожежі та руйнування в кількох районах. У місті загинуло дев'ять осіб, ще 27 людей постраждали, серед них – 4 дитини. Про це повідомила ДСНС у Києві у Facebook та опублікувала відповідні фото.

Рятувальники також перелічили наслідки нічної атаки ворога.

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Солом'янський район

Пожежа в нежитловій будівлі та загоряння автомобілів на парковці. Двоє людей загинули, одна людина постраждала; пожежу ліквідовано.

За іншою адресою - часткове руйнування п’ятиповерхового житлового будинку та загоряння на першому й другому поверхах. Семеро людей постраждали, серед них двоє дітей. Троє людей госпіталізовано. Рятувальники евакуювали 35 осіб з верхніх поверхів; пожежу ліквідовано.

Дарницький район

Пожежа та руйнування в адміністративній будівлі та на одній із локацій у нежитловій будівлі. За іншою адресою - загоряння автомобілів, пошкоджено будинки. Семеро людей загинули, ще 14 - постраждали, серед них двоє дітей. Рятувальники ліквідували пожежі.

Також на відкритій території в одному зі скверів виявлено воронку. Уздовж однієї вулиці в кількох місцях горить узбіччя.

Шевченківський район

Пожежа в нежитловій будівлі та загоряння автомобілів швидкої допомоги; пожежу ліквідовано. За однією з адрес виявлено одного постраждалого.

Також сталася пожежа контейнерів на відкритій території кіностудії.

Дніпровський район

Пошкоджено один із магазинів, пожежі не було.

Печерський район

Пошкоджено чотири приватні житлові будинки та господарські будівлі.

Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, у Києві – 28 постраждалих. Як повідомила Київська міська військова адміністрація, кількість постраждалих у Києві зросла до 30 осіб.

Крім того, двоє людей поранені в Київській області. Про це повідомила Київська ОВА у Telegram.

"На жаль, внаслідок ворожої атаки в Бучанському районі травмовано двох людей", - йдеться в повідомленні.

У жінки 1981 року народження діагностовано різані рани голови та стопи. Їй надали всю необхідну медичну допомогу в лікарні. Подальше лікування вона проходитиме амбулаторно.

Молодий чоловік 2005 року народження отримав різану рану спини, але його стан не вимагав госпіталізації. Йому також надали необхідну медичну допомогу.

Крім того, у Вишгородському районі пошкоджено приватний будинок.

Наслідки ворожої атаки в регіоні продовжують фіксуватися; інформація уточнюється.

Росія завдає ударів по Києву новою небезпечною зброєю

За даними аналітиків ISW, Росія продовжує атакувати Київ дронами та ракетами. Ворог намагається адаптувати свої удари по столиці, щоб змусити українців покинути місто.

Вже від 25 до 30 відсотків поточних ударних пакетів Росії складаються з безпілотників типу "Шахед" з реактивними двигунами, які дозволяють цим безпілотникам літати на малих висотах і з високою швидкістю, а також швидко пікірувати.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як писав Главред, російські війська завдали удару по полігону в Київській області, де проходила виставка озброєння. В результаті атаки є загиблі, поранені та руйнування.

Нагадаємо, Юрій Ігнат заявив, що Росія завдала удару по Київській області трьома балістичними ракетами. Одну з них вдалося збити силам ППО.

Раніше повідомлялося, що російська окупаційна армія завдала удару по житлових кварталах Запоріжжя. Серед постраждалих - шестеро дітей, зокрема тримісячне немовля.

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Про джерело: ДСНС Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) - центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сферах цивільного захисту, захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідацію надзвичайних ситуацій, рятувальну справу, гасіння пожеж, пожежну та техногенну безпеку, діяльність аварійно-рятувальних служб, профілактику травматизму невиробничого характеру, а також гідрометеорологічну діяльність, пише Вікіпедія.

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