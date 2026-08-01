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Вибухи у Криму: дрони та ракети атакували об’єкти у Севастополі та Керчі

Анна Ярославська
1 серпня 2026, 09:10
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За даними моніторингових організацій, серія вибухів і пожеж у Криму пов’язана з масованою атакою дронів і ракет на військові об’єкти окупантів.
Сотні дронів атакували Крим
Сотні дронів атакували Крим / Колаж: Главред, фото: t.me/Crimeanwind

Коротко:

  • У Севастополі та Керчі пролунало близько 8 вибухів
  • Атаку пов'язують з ударом близько 400 дронів і ракет
  • Загорілися позиції РЕБ та ППО в районі Балаклави

У ніч на 1 серпня 2026 року в окупованому Криму пролунала серія вибухів, імовірно пов’язана з атакою дронів і ракет по військових об’єктах на півострові. Про це повідомляє моніторинговий Telegram-канал Кримський вітер зпосиланням на дані підписників та супутникові знімки.

За попередніми даними каналу, атака охопила кілька районів одночасно, зокрема об’єкти протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби.

відео дня

"Близько 400 дронів і кілька ракет уже полетіли влаштовувати хаос, зокрема в Крим", - йдеться в повідомленні каналу.

Дрони атакували Крим
Дрони атакували Крим / t.me/Crimeanwind

Що відбувалося в Севастополі

У районі Балаклавської ТЕС підписники повідомляли про звуки вибухів і стрілянину. Паралельно в районі мису Фіолент, за даними одного з підписників, велася стрілянина з комплексу "Панцир".

"У районі мису Фіолент у Севастополі стріляє "Панцир"", - повідомив підписник каналу.

Пізніше надійшла інформація про влучання з детонацією та пожежу. Загалом очевидці нарахували близько 8 вибухів, після чого спостерігалося заграва та повторна детонація. Кількість реальних влучень серед цих вибухів не уточнюється.

Канал зазначає, що пожежа могла виникнути або на позиції 475-го центру РЕБ на мисі Фіолент, або в районі висот Кая-Баш під Балаклавою, де розташовані позиції російської ППО. За 15 хвилин димовий шлейф розтягнувся на 1–2 кілометри.

t.me/Crimeanwind
t.me/Crimeanwind

Які об’єкти могли постраждати

За даними моніторингової групи, яка посилається на супутникові знімки, пожежі виникли одразу у двох точках - на позиціях РЕБ та ППО.

t.me/Crimeanwind
t.me/Crimeanwind

"На мисі Фіолент - 475-й окремий центр радіоелектронної боротьби (в/ч 60135) - підрозділ Чорноморського флоту РФ, на озброєнні якого перебувають потужні комплекси радіоелектронної боротьби, зокрема системи стратегічного призначення. На озброєнні - стратегічний комплекс РЕБ "Мурманськ-БН", мобільні системи "Красуха-2" і "Красуха-4", а також станції перешкод "Житель" та "Інфауна"", - йдеться у повідомленні каналу.

t.me/Crimeanwind
t.me/Crimeanwind
t.me/Crimeanwind
t.me/Crimeanwind

Канал також нагадав, що цей самий об’єкт уже зазнав удару раніше, у липні.

"У ніч з 26 на 27 липня 2026 року ГУР вразило там станцію комплексу РЕБ "Мурманськ-БН"", - зазначається у публікації.

Друга ймовірна ціль - позиція підрозділу протиповітряної оборони в районі висот Кая-Баш.

t.me/Crimeanwind
t.me/Crimeanwind

У Керчі вибухи також фіксувалися протягом тривалого часу - у районі Войково, а пізніше підписники повідомляли про проліт дрона над містом.

Як пише Кримський вітер, у Керчі фіксуються пожежі на територіях залізничного батальйону та невідомої військової частини, а також ландшафтна пожежа.

"1630-й окремий колійний залізничний батальйон - військова частина 98546 ЗС РФ. Також пожежа на території військової частини, розташованої поруч. Стрілянина та вибухи в Керчі та околицях тривали з перервами всю ніч. Стрілянина в районі Керченського мосту зафіксована о 07:36", - йдеться в повідомленні.

t.me/Crimeanwind
t.me/Crimeanwind
t.me/Crimeanwind
t.me/Crimeanwind

Удар по енергетиці окупантів

Як писав Главред, у ніч на 1 серпня дрони завдали ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури на тимчасово окупованих територіях.

Безпілотники атакували об'єкти енергетики противника в Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.

Під масованою атакою БПЛА в Донецькій області опинився окупований Зугрес. Там виникла сильна пожежа. Попередньо, пошкодження отримала Зуєвська ТЕС.

Крим став головною вразливістю РФ - Politico

Окупований Крим, який Кремль довгі роки позиціонував як недоторканний форпост своєї військової могутності, стрімко перетворюється з головного досягнення російського диктатора Володимира Путіна на критичну вразливість РФ. Про це пише видання Politico.

Півострів спочатку замислювався Москвою як ключовий плацдарм для контролю над Чорним морем і символ імперських амбіцій російського президента. Однак зараз ці плани перебувають під загрозою.

Журналісти зазначають: війна в Україні почалася з анексії півострова у 2014 році й закінчиться саме в Криму.

"Крим - це золотий ключ до імперських амбіцій Росії", - заявив Ілля Павленко, колишній заступник голови Головного управління розвідки України.

Загороднюк вважає, що в України є приблизно рік, щоб розвинути технологічну перевагу, яка зараз дозволяє чинити тиск на Росію.

"Звісно, [Росія] зрештою скопіює нас. Ми, безперечно, не можемо дозволити собі втрачати час", - підкреслив він.

Хоча Україна сподівається зробити утримання півострова ще складнішим і дорожчим для Росії, ніж воно вже є, для самої України утримати його, ймовірно, буде так само складно і дорого.

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Про джерело: Крымский ветер

Крымский ветер - це Telegram-канал і моніторингова спільнота, яка публікує оперативну інформацію про події в тимчасово окупованому Криму.

Канал спеціалізується на повідомленнях про військову активність РФ на півострові, вибухи, пожежі на військових об’єктах, переміщення техніки, а також наслідки атак по об’єктах окупаційних сил. Інформація часто базується на свідченнях місцевих жителів, відкритих джерелах і даних супутникового моніторингу.

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