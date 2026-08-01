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Обстріл Києва: Сибіга закликав союзників терміново посилити ППО України

Віталій Кірсанов
1 серпня 2026, 09:42оновлено 1 серпня, 10:26
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За словами глави МЗС, нічний обстріл столиці став ще одним проявом російського терору проти мирного населення.
Сібіга закликав союзників терміново посилити ППО України
Сибіга закликав союзників терміново посилити ППО України / колаж: Главред, фото: x.com/andrii_sybiha, facebook.com/DSNSKyiv

Що сказав Андрій Сибіга:

  • Росія продовжує посилювати повітряні атаки на українські міста
  • Битва за небо визначить хід цієї війни

Після чергового масштабного удару російських окупантів по Києву Україна закликала міжнародних партнерів якомога швидше ухвалити рішення щодо подальшого зміцнення української протиповітряної оборони. Про це в соціальній мережі X заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

За словами глави МЗС, нічний обстріл столиці став ще одним проявом російського терору проти мирного населення. Він зазначив, що під час атаки російські війська застосували близько трьох десятків балістичних ракет.

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"Це вже другий настільки масштабний удар лише за два дні", - підкреслив Сибіга.

Міністр зазначив, що, не зумівши досягти своїх цілей на полі бою, Росія продовжує посилювати повітряні атаки на українські міста та об’єкти цивільної інфраструктури.

У зв’язку з цим Сибіга звернувся до союзників із закликом прискорити постачання додаткових систем протиповітряної та протиракетної оборони, а також ракет-перехоплювачів.

"Швидкість ухвалення рішень і поставок має вирішальне значення. Кожне рішення, що зміцнює оборону українського неба, рятує людські життя, тоді як кожна затримка призводить до смертей і військових злочинів", - зазначив Сибіга.

Глава української дипломатії також висловив упевненість, що саме здатність захистити повітряний простір стане одним із ключових чинників, які визначатимуть подальший розвиток війни.

"Саме битва за небо визначить хід цієї війни. Чим міцніший повітряний щит над Україною, тим ближчим стає мир", – підсумував Сибіга.

Обстріл Києва: Сибіга закликав союзників терміново посилити ППО України
Главред

Росія завдає ударів по Києву новою небезпечною зброєю

За даними аналітиків ISW, Росія продовжує атакувати Київ дронами та ракетами. Ворог намагається адаптувати свої удари по столиці, щоб змусити українців покинути місто.

Вже від 25 до 30 відсотків поточних ударних пакетів Росії складаються з безпілотників типу "Шахед" з реактивними двигунами, які дозволяють цим безпілотникам літати на малих висотах і з високою швидкістю, а також швидко пікірувати.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як писав Главред, російські військові злочинці завдали балістичних ударів по Києву в ніч на 1 серпня. У столиці сталися пожежі та руйнування в кількох районах. У місті загинуло дев'ять осіб, ще 30 осіб постраждали, серед них - 4 дитини.

Раніше російські війська завдали удару по полігону в Київській області, де проходила виставка озброєння. В результаті атаки є загиблі, поранені та руйнування.

Нагадаємо, Юрій Ігнат заявив, що Росія завдала удару по Київській області трьома балістичними ракетами. Одну з них вдалося збити силам ППО.

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Про особу: Андрій Сибіга

Андрій Сибіга - міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів Тернопільської області.

З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин.

У 2021 році його призначено заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року - першим заступником міністра закордонних справ України, йдеться в матеріалі "Главреда".

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