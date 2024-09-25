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Перед візитом Зеленського республіканці висунули вимогу Білому дому - Reuters

Анна Косик
25 вересня 2024, 20:37
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Чиновники наполягають на доступі до звіту про витрати на допомогу Україні, адже на початку 2025 року США чекає голосування за виділення додаткових коштів.
Конгресс США, Зеленский
Оприлюднення звіту важливе для майбутнього голосування за допомогу Україні / Колаж: Главред, фото: The White House, скрін з відео

Члени комітетів з нацбезпеки Палати представників США від республіканської партії у середу, 25 вересня, вимагали від адміністрації президента Байдена оприлюднити несекретну частину звіту про стратегію щодо війни в Україні.

Як пише Reuters, чиновники висунули цю вимогу за день до візиту президента України Володимира Зеленського до Штатів та його зустрічі із законодавцями у Капітолії.

"Конгрес схвалив майже 175 мільярдів доларів допомоги та військової допомоги для України та країн-союзників протягом 2-1,5 років після повномасштабного вторгнення Росії, і багато законодавців кажуть, що вони очікують, що Вашингтону потрібно буде схвалити більше грошей, щоб допомогти уряду в Києві протягом наступних кількох місяців", - йдеться у статті.

відео дня

За декілька днів до цього адміністрація направила звіт до Конгресу через кілька місяців після закінчення червневого терміну, встановленого законопроектом про багатомільярдні витрати, прийнятим у квітні.

У цьому законопроєкті була вимога щодо подачі Байденом детальної стратегії щодо України до початку червня. Звіт було засекречено, через що законодавці висловлювали вимогу щодо відкриття версії для громадськості.

"Враховуючи важливі інтереси США, які поставлені на карту в тому, що Україна розгромить загарбницькі сили Путіна, весь Конгрес і американський народ заслуговують на те, щоб зрозуміти, як витрачаються їхні важко зароблені податкові долари", - заявили голови Палати закордонних справ, збройних сил і розвідки у спільній заяві.

Що потрібно знати про Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

Позиція США в контексті війни в Україні

З початку повномасштабного вторгнення країни-агресора Росії в Україну Штати підтримують українську сторону та ведуть активну політику в питаннях допомоги. Нещодавно президент США Джо Байден закликав інші країни продовжувати підтримувати Україну у війні проти Росії для досягнення справедливого миру.

Напередодні повідомлялося, що США можуть оголосити новий великий пакет військової допомоги на 375 мільйонів доларів. Допомога включатиме боєприпаси для F-16, HIMARS, патрульні катери, броньовані машини та різні артилерійські снаряди.

Перед візитом Зеленського республіканці висунули вимогу Білому дому - Reuters
F-16 / Інфографіка: Главред

Нагадаємо, що допомога від США поступає Україні у різних сферах. Державний секретар США Ентоні Блінкен раніше повідомив, що партнери за два роки зібрали понад 4 млрд доларів на відновлення енергетики України, адже майбутня зима буде складною.

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