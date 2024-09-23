Зима буде складною для України: Блінкен видав серйозну заяву

Майбутня зима може стати однією із найскладніших у період війни - Блінкен видав важливу заяву.

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Яка зима чекає українців у 2025 році / колаж: Главред, фото: УНІАН

Державний секретар США Ентоні Блінкен на міністерському засіданні у форматі "G7 плюс" у Нью-Йорку повідомив, що партнери за два роки зібрали понад 4 млрд доларів на відновлення енергетики України, адже майбутня зима буде складною.

"Ми разом, країни G7 та інші партнери, впродовж останніх двох років працювали над мобілізацією ресурсів для України, для її народу, щоби забезпечити їм необхідні енергоносії, і щоби країна могла постачати електрику людям", - сказав він під час засідання, передає "Укрінформ".

Лише за останні понад два роки, за його словами, після повномасштабного вторгнення Росії, "країни "G7 плюс" мобілізували понад 4 мільярди", і цей процес триває.

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Він наголосив, що лише за останній місяць про нові внески оголосили Німеччина, Нідерланди та інші країни. У червні віцепрезидентка США Камала Гарріс повідомила про виділення 500 млн доларів на енергетичні потреби, а минулого місяця США виділили ще 300 млн доларів, збільшивши внесок Америки в цьому секторі до 1,8 млрд доларів.

"Ці кошти є важливими, але що насправді має значення - це те, щоб вони реалізовувалися на практичні потреби та допомогли нашим українським друзям пережити майбутні зимові місяці", - підкреслив Блінкен.

Він наголосив, що майбутня зима буде складною для України.

"Тому наші країни щодня працюють разом, щоби надати Україні те, що їй потрібно, аби пережити зиму", - додав він.

Тому, за словами Блінкена, учасники міністерського засідання у Нью-Йорку обговорять нинішню ситуацію та плани на ближчу перспективу, щоби відновити енергоінфраструктуру України, яка постраждала від російських ударів.

Які блекаути відомі у світі / Инфографика: Главред

Хто такий Ентоні Блінкен? Ентоні Блінкен - державний секретар США з 26 січня 2021. Заступник радника з національної безпеки президента США Барака Обами з 2009 до 2013. Під час президенства Обами, допомагав США з політикою в Афганістані, Пакистані та ядерною програму в Ірані, пише Вікіпедія.

Відключення електроенергії в Україні

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