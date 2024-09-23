УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Зима буде складною для України: Блінкен видав серйозну заяву

Юлія Закрепа
23 вересня 2024, 22:10
134
Майбутня зима може стати однією із найскладніших у період війни - Блінкен видав важливу заяву.
Зима буде складною для України: Блінкен видав серйозну заяву
Яка зима чекає українців у 2025 році / колаж: Главред, фото: УНІАН

Державний секретар США Ентоні Блінкен на міністерському засіданні у форматі "G7 плюс" у Нью-Йорку повідомив, що партнери за два роки зібрали понад 4 млрд доларів на відновлення енергетики України, адже майбутня зима буде складною.

"Ми разом, країни G7 та інші партнери, впродовж останніх двох років працювали над мобілізацією ресурсів для України, для її народу, щоби забезпечити їм необхідні енергоносії, і щоби країна могла постачати електрику людям", - сказав він під час засідання, передає "Укрінформ".

Лише за останні понад два роки, за його словами, після повномасштабного вторгнення Росії, "країни "G7 плюс" мобілізували понад 4 мільярди", і цей процес триває.

відео дня

Він наголосив, що лише за останній місяць про нові внески оголосили Німеччина, Нідерланди та інші країни. У червні віцепрезидентка США Камала Гарріс повідомила про виділення 500 млн доларів на енергетичні потреби, а минулого місяця США виділили ще 300 млн доларів, збільшивши внесок Америки в цьому секторі до 1,8 млрд доларів.

"Ці кошти є важливими, але що насправді має значення - це те, щоб вони реалізовувалися на практичні потреби та допомогли нашим українським друзям пережити майбутні зимові місяці", - підкреслив Блінкен.

Він наголосив, що майбутня зима буде складною для України.

"Тому наші країни щодня працюють разом, щоби надати Україні те, що їй потрібно, аби пережити зиму", - додав він.

Тому, за словами Блінкена, учасники міністерського засідання у Нью-Йорку обговорять нинішню ситуацію та плани на ближчу перспективу, щоби відновити енергоінфраструктуру України, яка постраждала від російських ударів.

Зима буде складною для України: Блінкен видав серйозну заяву
Які блекаути відомі у світі / Инфографика: Главред

Хто такий Ентоні Блінкен?

Ентоні Блінкен - державний секретар США з 26 січня 2021. Заступник радника з національної безпеки президента США Барака Обами з 2009 до 2013. Під час президенства Обами, допомагав США з політикою в Афганістані, Пакистані та ядерною програму в Ірані, пише Вікіпедія.

Відключення електроенергії в Україні

Нагадаємо, що у "Нафтогазі" пояснили, що буде взимку із газом в Україні. Олексій Чернишов повідомив, що компанія наростила видобуток і планує пройти зиму за рахунок лише українського газу. Також є запас газу, закупленого за кордоном за кошти Європейського банку реконструкції та розвитку.

Майбутня зима 2024-2025 буде найсерйознішим викликом для України з початку повномасштабного вторгнення країни-агресора Росії. Фатіх Біроль наголосив, що ситуація в енергосистемі цієї зими буде однією з найгостріших, навіть якщо розглядати енергетичні проблеми безпеки усього світу.

Названо міста, в яких взимку буде найважча ситуація із відключенням світла. Олександр Харченко розповів, що Одесі генерації власної майже немає, там зараз встановлюються генеруючі потужності. Також у Києві не вистачає взимку 700-900 мегават потужності.

Більше цікавих новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США Ентоні Блінкен новини України відключення світла електроенергія
Реклама

Головне за день

Школярі в Україні навчатимуться на рік довше: у МОН назвали причину

Школярі в Україні навчатимуться на рік довше: у МОН назвали причину

22:27 Україна
Зима буде складною для України: Блінкен видав серйозну заяву

Зима буде складною для України: Блінкен видав серйозну заяву

22:10 Україна
Під загрозою великі арсенали РФ: які склади готуються знищити ЗСУ

Під загрозою великі арсенали РФ: які склади готуються знищити ЗСУ

20:48 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Втікач Влад Яма показав фото з дружиною з Києва - деталі 24454

Втікач Влад Яма показав фото з дружиною з Києва - деталі

Погода почне змінюватись: названо дату сильного похолодання 12469

Погода почне змінюватись: названо дату сильного похолодання

В Україні змінили правила мобілізації до 25 та після 50 років: що передбачається - нардеп 11717

В Україні змінили правила мобілізації до 25 та після 50 років: що передбачається - нардеп

Лише офіційно: у Кремлі відповіли на мирний план Зеленського 6722

Лише офіційно: у Кремлі відповіли на мирний план Зеленського

Останні новини

22:53

"Морально не можу собі дозволити": відомий український ведучий пояснив, що робить за кордоном

22:48

Знайти 5 лимонів на картинці зможе лише геній: надзвичайна загадка на уважність

22:27

Школярі в Україні навчатимуться на рік довше: у МОН назвали причину

22:10

Зима буде складною для України: Блінкен видав серйозну заяву

21:56

Найкраща подруга Наталії Могилевської висловилася про її прийомних дітей - деталі

Військову базу в Торопці могла атакувати Паляниця, але не виключений і варіант із Нептуном - КриволапВійськову базу в Торопці могла атакувати Паляниця, але не виключений і варіант із Нептуном - Криволап
21:21

"Не схвалювали": президент Ірану видав нахабну заяву щодо війни РФ з Україною

20:48

Під загрозою великі арсенали РФ: які склади готуються знищити ЗСУ

20:45

Росія застосовує нову тактику боїв на фронті: вона в 90% смертельна для окупантів

20:41

Шторм почався раніше очікуваного: Україну атакувала майже 6-бальна магнітна буря

Реклама
20:18

Аеродроми, кораблі та системи ППО: ЗСУ вибили сотні цілей на території РФ

20:15

Чому кури не несуться: 3 основні причини і як це виправитиВідео

19:32

Росія під час атаки вночі намагалась зімітувати удар по АЕС: подробиці

19:23

Мобілізація за рік збільшилася втричі: Умеров анонсував наступний крок

19:22

Погода почне змінюватись: названо дату сильного похолодання

19:10

Російська армія стала армією людожерівПогляд

18:47

Дивіться прем’єру та вигравайте 25 тисяч гривень: телеканал ТЕТ проводить акцію в ефірі нового реаліті-шоу "Найкраща оселя"

18:24

Прорвали кордон із мінними полями: у ЗСУ розкрили деталі штурму на КурщиніВідео

18:19

У Харкові пролунали потужні вибухи: перші подробиці про "прильоти"

18:13

Україна може втратити Вугледар: Селезньов заявив про небезпечне оточення ЗСУ

17:50

Російські школярі спалили Мі-8 в Омську

Реклама
17:44

ЗСУ можуть відступити з Вугледара, Покровська та Курахового: військовий назвав умову

17:43

Чому не можна казати "один кросівок": якої помилки варто уникатиВідео

17:16

У Стармера відповіли на запитання щодо дозволу бити Storm Shadow по цілях у Росії

16:59

Ворог просувається ближче: росіяни зайняли два міста під Покровськом

16:38

В Україні змінили правила мобілізації до 25 та після 50 років: що передбачається - нардеп

16:32

Дуже важливі прикмети: які двері не можна замикати 24 вересня

16:30

Як вивести плями від червоного вина з чого завгодно: експерти назвали найкращі засоби

16:18

Загроза нової війни на Близькому Сході: в США звернулись до Ізраїлю із закликом

16:18

Церковне свято 24 вересня: що заборонено робити у день святої Фекли

16:11

Морпіхи ЗСУ зачистили позиції росіян у Курській області та взяли полоненихВідео

16:10

Ціни на овочі та фрукти в Україні "злетіли": що подорожчало найбільше за тиждень

16:08

Жодної комахи в оселі більше не буде: 5 способів, як позбутися від мух народними засобамиВідео

16:06

Зеленський у США. Чим закінчиться візит президента і чи чекати "прориву" у політиці Байдена

16:02

Всю конструкцію під демонтаж: в МЗС озвучили ідею знести Кримський міст

15:34

"Вдягнуті на понад 10 млн грн": експерт порахував ціну "обвісу" сім’ї депутата від фракції Порошенка, якого застали на Мальдівах

15:25

"Новітня зброя РФ": чому після удару по складу в Торопці почались землетрусиВідео

15:09

РФ просунулася в Харківській області: у розвідці Британії назвали напрямокВідео

15:06

ЗСУ "покришили" тисячі окупантів на Харківщині: названо втрати РФ з початку наступу

14:55

Вдарить +28 градусів: коли в Україні різко потепліє

14:49

Навіщо потрібні 3 відсіки в пральній машині: чому важливо їх не переплутати

Реклама
14:47

Ціна просто космос: яке пиво найдорожче у світі

14:11

На телеканалі 2+2 стартує прем’єра комедійного детективу "Ворон та Воробйов" новини компанії

13:58

"Що буде, те буде": Трамп зізнався, чи балотуватиметься вчетверте у разі поразки

13:56

Знають одиниці: чому птахи не вмирають на високовольтних дротах - просте поясненняВідео

13:48

Лише офіційно: у Кремлі відповіли на мирний план Зеленського

13:29

"Червону лінію перетнуто": одна з країн, які передали Україні F-16, висловилася про удари по РФВідео

13:19

"Наступні місяці будуть вирішальними": Зеленський у США зробив важливу заяву

13:04

Черговий провал Росії: що сталося під час вибуху ракети "Сармат" у РФ

12:52

І зігрієтеся, і заощадите: які дрова краще для опалення будинку

12:50

Ще більше міст України під загрозою: РФ збільшила дальність ударів КАБів - Братчук

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти