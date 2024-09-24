УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Зеленський в рамках візиту до США двічі проведе переговори з Байденом - що відомо

Юрій Берендій
24 вересня 2024, 21:37
66
Володимир Зеленський проведе переговори із Джо Байденом двічі протягом наступних двох днів, зазначив речник президента України.
Зеленський в рамках візиту до США двічі проведе переговори з Байденом - що відомо
У Зеленського розповіли, коли відбудуться переговори з Байденом / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, European Union

Президент України Володимир Зеленський в рамках свого офіційного візиту до Сполучених Штатів Америки двічі проведе переговори із Джо Байденом. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник президента України Сергій Никифоров.

За словами Никифорова, головною метою візиту Зеленського до США є передача плану перемоги України президенту Байдену та кандидатам у президенти США Дональду Трампу і Камалі Гарріс.

"Буде завтра зустріч у президента з президентом США, коротка зустріч на полях ООН. І розгорнута зустріч, велика, буде післязавтра, 26 числа. Ось від цих подій ми очікуємо найбільше результатів", - додав Никифоров.

відео дня

Він також повідомив, що наразі тривають двосторонні зустрічі з партнерами на полях Генасамблеї ООН, причому контакти відбуваються на всіх рівнях.

Никифоров нагадав, що президент Зеленський зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у форматі тет-а-тет, без перекладачів, тому деталі зустрічі невідомі.

"Вони обрали такий формат, тож нічого публічного з цієї зустрічі винести не можна", - розповів речник президента.

Крім того, Зеленський провів коротку зустріч із прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні, де обговорювали питання відновлення України, а також зустріч із главою уряду Данії Метте Фредеріксен, на якій ішлося про інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс.

Зеленський в рамках візиту до США двічі проведе переговори з Байденом - що відомо
Що передбачає план перемоги Зеленського / Інфографіка Главреда

Що таке план перемоги Зеленського?

План перемоги Зеленського - мирний план, який президент України Володимир Зеленський має представити під час візиту у США Джо Байдену й іншим світовим лідерам.
За даними The Times він насамперед передбачає надання Україні довгострокових гарантій підтримки з боку Заходу. При цьому гарантії мають бути такими, щоб від них не могла відмовитися нова адміністрація США в разі потенційної перемоги на виборах Дональда Трампа.

Водночас, як пише CNN з посиланням на коментар президента Зеленського, у плані перемоги є чотири базові пункти і один додатковий — на період після війни.

Візит Зеленського до США - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський під час Генеральної Асамблеї ООН провів зустріч із двопартійною делегацією Конгресу США, на якій розповів про свій "план перемоги". Серед присутніх були сенатори Бен Кардін, Ден Салліван, Крістофер Мерфі та конгресмен Грегорі Мікс.

Зеленський також заявив, що війна Росії проти України "ближча до завершення", ніж багато хто вважає. В інтерв'ю ABC News він детально пояснив суть плану перемоги та закликав союзників до подальшого посилення української армії.

План включає військову й дипломатичну складові, зокрема вступ України до НАТО. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що цей план містить чіткі кроки для досягнення справедливого й довготривалого миру.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США Володимир Зеленський
Реклама

Головне за день

"Є докази": РФ планує атакувати 3 українські АЕС - Зеленський

"Є докази": РФ планує атакувати 3 українські АЕС - Зеленський

22:52 Україна
РФ всі засоби перекинула на цей напрямок: військовий розповів про складну ситуацію у Вугледарі

РФ всі засоби перекинула на цей напрямок: військовий розповів про складну ситуацію у Вугледарі

22:31 Україна
Перспектива оборони розстане на очах: одне велике місто може опинитись в окупації

Перспектива оборони розстане на очах: одне велике місто може опинитись в окупації

22:01 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Яким буде 2025 рік за східним календарем: для кого він буде вдалим 33280

Яким буде 2025 рік за східним календарем: для кого він буде вдалим

Україну накриє циклон Brigitta: у яких областях будуть потужні дощі з грозами 22124

Україну накриє циклон Brigitta: у яких областях будуть потужні дощі з грозами

Скільки трикутників на малюнку: лише найкмітливіший впорається із загадкою за 12 секунд 6450

Скільки трикутників на малюнку: лише найкмітливіший впорається із загадкою за 12 секунд

Терезам, і не тільки, приготуватися: яким знакам зодіаку жовтень принесе кохання 6266

Терезам, і не тільки, приготуватися: яким знакам зодіаку жовтень принесе кохання

Останні новини

22:52

"Є докази": РФ планує атакувати 3 українські АЕС - Зеленський

22:49

Наташа Корольова зганьбила свою беззубу невістку - що сталося

22:31

РФ всі засоби перекинула на цей напрямок: військовий розповів про складну ситуацію у Вугледарі

22:25

Іноземці "зламають язик": які слова можуть вимовити лише українці - списокВідео

22:01

Перспектива оборони розстане на очах: одне велике місто може опинитись в окупації

Ліміти за картками, нові податки та дорогий інтернет: що змінюється з 1 жовтняЛіміти за картками, нові податки та дорогий інтернет: що змінюється з 1 жовтня
21:37

Зеленський в рамках візиту до США двічі проведе переговори з Байденом - що відомо

21:21

Слимаки її ненавидять: садівник назвав особливу рослину, яка відлякає шкідників

21:16

"Переговори триватимуть десятиліттями": Розумний описав сценарій завершення війниВідео

20:57

Змиритись із окупацією частини територій: в МЗС відповіли за заяву президента Чехії

Реклама
20:50

Які речі не можна брати в руки 25 вересня: прикмети, які не можна порушувати

20:22

Коло, трикутник і квадрат: блогер розкрила, що означають дивні знаки на бірках одягуВідео

20:15

Виявився росіянином: з'явилося фото таємного чоловіка Аліни Гросу - деталі

20:03

РФ окупувала велике місто на Донеччині: в DeepState розповіли про хід боїв

20:02

Білоруський літак над Україною: Повітряні сили пояснили ситуацію

19:56

Чи зросте мінімальна заробітна плата у 2025 році: міністр фінансів розкрив деталі

19:34

Названо дату похолодання: Україну накриють дощі з грозами

19:23

Лише найуважніший знайде 3 відмінності за 25 секунд: складна загадка для найрозумніших

19:18

Не через велику любов: чому собака облизує обличчя людини - несподіване поясненняВідео

19:16

Запаси обмежені: чому у США не бачать сенсу надавати Україні далекобійну зброю - WP

19:00

Звʼязок у блекаути під питанням: чим загрожує зміна оподаткування для провайдерівПогляд

Реклама
18:51

Блищатиме, як нова: як відмити душову кабіну від нальоту за 15 хвилин

18:40

Удар по Харкову: чим Росія атакувала багатоповерхівки та який вигляд має місце прильотуФото

18:28

Байден може знищити Путіна одним рішенням – публіцист

18:28

Росія завдала удару по Запоріжжю рідкісними бомбами: як РФ удосконалила їх

18:17

"Скільки ще має загинути людей": в ОП емоційно відреагували на удари по ХарковуФото

17:58

Чому Нідерланди не можна називати Голландією: до чого тут "п'яний туризм"

17:52

Без дозволу бити по Росії, але з закликом до світу: Байден зробив заяву про Україну в ООН

17:44

Чому Трамп накинувся на ЗеленськогоВідеоблоги

17:39

"Що змусить Путіна закінчити війну": Сікорський видав важливу заяву

17:32

США оголосять новий пакет військової допомоги для України: що в нього ввійде - ЗМІ

17:27

Росія готує масовані удари по нових цілях за підтримки Китаю: що відомо

17:23

Складна операція під обстрілами: ГУРівці звільнили Вовчанський агрегатний заводФотоВідео

17:16

Коли закінчиться війна в Україні: переможниця "Битви екстрасенсів" здивувала прогнозом

17:04

Існує одразу декілька "дзвіночків": експерт пояснив, коли оточення скине Путіна

16:46

Буде зовсім інша Росія: як виглядатиме РФ після війни в Україні - РозумнийВідео

16:43

Що ховається за індексом "Е" у магазинних продуктах: перелік заборонених добавокВідео

16:35

Багаторічному нагару прийде кінець: як відмити дно сковорідки

16:28

Урожай здивує щедрістю: яке насіння радить висаджувати садівник для результату

16:18

Є 2 сценарії завершення війни в Україні, усе може розтягнутися до 2026 року – РозумнийВідео

16:06

Італійці в захваті: як смачно приготувати креветки

Реклама
16:03

"Склалися" квартири з 8 по 3 поверхи: весь Харків під масованим ударомФотоВідео

15:51

"Ситуація погіршується": росіяни підійшли до Вугледара з усіх напрямків - Коваленко

15:40

Популярна українська актриса перенесла операцію: що сталося

15:36

Справжній васабі куштував мало хто: з чого насправді його виготовляють в УкраїніВідео

15:30

Артем Колюбаєв досьє

15:28

Неприпустимий в'їзд до країни: суд вирішив, чи видавати принцу Гаррі візу США

15:24

Україну накриє циклон Brigitta: у яких областях будуть потужні дощі з грозами

15:21

Відправити Путіна у відставку: пропагандист Соловйов "бомбанув" проти Кремля

15:10

Білоруський винищувач міг перетнути держкордон: що відомо

15:08

ЄС змінює правила перетину кордону: що зміниться для українців

^
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Війна з Росією
Розпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКрим
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти