Зеленський в рамках візиту до США двічі проведе переговори з Байденом - що відомо

Володимир Зеленський проведе переговори із Джо Байденом двічі протягом наступних двох днів, зазначив речник президента України.

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У Зеленського розповіли, коли відбудуться переговори з Байденом / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, European Union

Президент України Володимир Зеленський в рамках свого офіційного візиту до Сполучених Штатів Америки двічі проведе переговори із Джо Байденом. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник президента України Сергій Никифоров.

За словами Никифорова, головною метою візиту Зеленського до США є передача плану перемоги України президенту Байдену та кандидатам у президенти США Дональду Трампу і Камалі Гарріс.

"Буде завтра зустріч у президента з президентом США, коротка зустріч на полях ООН. І розгорнута зустріч, велика, буде післязавтра, 26 числа. Ось від цих подій ми очікуємо найбільше результатів", - додав Никифоров. відео дня

Він також повідомив, що наразі тривають двосторонні зустрічі з партнерами на полях Генасамблеї ООН, причому контакти відбуваються на всіх рівнях.

Никифоров нагадав, що президент Зеленський зустрівся з канцлером Німеччини Олафом Шольцом у форматі тет-а-тет, без перекладачів, тому деталі зустрічі невідомі.

"Вони обрали такий формат, тож нічого публічного з цієї зустрічі винести не можна", - розповів речник президента.

Крім того, Зеленський провів коротку зустріч із прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні, де обговорювали питання відновлення України, а також зустріч із главою уряду Данії Метте Фредеріксен, на якій ішлося про інвестиції в український оборонно-промисловий комплекс.

Що передбачає план перемоги Зеленського / Інфографіка Главреда

Що таке план перемоги Зеленського? План перемоги Зеленського - мирний план, який президент України Володимир Зеленський має представити під час візиту у США Джо Байдену й іншим світовим лідерам.

За даними The Times він насамперед передбачає надання Україні довгострокових гарантій підтримки з боку Заходу. При цьому гарантії мають бути такими, щоб від них не могла відмовитися нова адміністрація США в разі потенційної перемоги на виборах Дональда Трампа. Водночас, як пише CNN з посиланням на коментар президента Зеленського, у плані перемоги є чотири базові пункти і один додатковий — на період після війни.

Візит Зеленського до США - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський під час Генеральної Асамблеї ООН провів зустріч із двопартійною делегацією Конгресу США, на якій розповів про свій "план перемоги". Серед присутніх були сенатори Бен Кардін, Ден Салліван, Крістофер Мерфі та конгресмен Грегорі Мікс.

Зеленський також заявив, що війна Росії проти України "ближча до завершення", ніж багато хто вважає. В інтерв'ю ABC News він детально пояснив суть плану перемоги та закликав союзників до подальшого посилення української армії.

План включає військову й дипломатичну складові, зокрема вступ України до НАТО. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що цей план містить чіткі кроки для досягнення справедливого й довготривалого миру.

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