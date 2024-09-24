США оголосять новий пакет військової допомоги для України: що в нього ввійде - ЗМІ

За даними ЗМІ, пакет військової допомоги для України може бути оголошений після переговорів Володимира Зеленського та Джо Байдена.

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Україна отримає пакет військової допомоги на 375 мільйонів доларів / Колаж Главред, фото: US Air Force, Офіс президента України

США можуть оголосити новий великий пакет військової допомоги на 375 мільйонів доларів вже завтра, 25 вересня. Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на анонімних посадовців.

За їхніми словами, допомога включатиме боєприпаси для F-16, HIMARS, патрульні катери, броньовані машини та різні артилерійські снаряди.

Один із чиновників зазначив, що пакет, ймовірно, міститиме боєприпаси "повітря-земля" для F-16, що дасть українським пілотам змогу діяти на значній відстані від лінії фронту та російської протиповітряної оборони.

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Пакет формується відповідно до президентських повноважень щодо прямої передачі озброєння з американських військових запасів.

Посадовці також зазначили, що розглядаються плани на випадок, якщо Конгрес не схвалить продовження фінансування до кінця фінансового року.

"Очікується, що пакет буде оголошено під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом Байденом і віце-президентом і кандидатом у президенти від Демократичної партії Камалою Гарріс у четвер у Білому домі", - зазначають вони.

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Що таке Голос Америки? Голос Америки - американська телерадіоорганізація зі штаб-квартирою у Вашингтоні (США), що веде мовлення 47 мовами, маючи щотижневу аудиторію у 278 мільйонів людей. В основному в ефір виходять новини, інформаційні та культурні програми. Деякі іноземні слухачі вважають, що "Голос Америки" є найкращим джерелом інформації, тоді як інші вважають її формою пропаганди й рупором уряду США, пише Вікіпедія.

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