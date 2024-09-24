Без дозволу бити по Росії, але з закликом до світу: Байден зробив заяву про Україну в ООН

Президент США Джо Байден зазначив, що Путіну в ході війни проти України не вдалось досягти його основної мети.

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Байден зробив важливу заяву про Україну під час виступу в ООН / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Президент США Джо Байден закликав інші країни продовжувати підтримувати Україну у війні проти Росії для досягнення справедливого миру. Про це він сказав під час виступу на Генеральній асамблеї ООН.

"Я переконаний, що зараз ми перебуваємо на історичному перехресті. Наші рішення визначать майбутнє на десятиліття вперед. Ми рішуче стримуємо агресію... Ми всі поважаємо статут ООН. Коли Росія вторглася в Україну, ми могли не реагувати, висловити протест і занепокоєння. Але я та віцепрезидента Гарріс активно почали діяти. мобілізувати допомогу. Понад 50 країн об'єдналися і що найважливіше – український народ піднявся", – сказав Байден.

Президент США заявив, що основна мета Путіна — знищити Україну — зазнала невдачі. Він підкреслив, що зараз світ має вирішити, чи продовжувати підтримку України в її боротьбі за свободу, або ж допустити її руйнування.

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"Не можна втомлюватися, відвертати погляд, потрібно підтримувати Україну до того, як вона отримає справедливий і тривалий мир", – додав він.

Водночас президент США публічно не висловився щодо можливості України завдавати ударів по території Росії із застосуванням західного далекобійного озброєння.

Яку західну зброю може застосовувати Україна для ударів по Росії / Інфографіка Главред

Що таке Генеральна Асамблея ООН? Генеральна Асамблея ООН — головний дорадчий, директивний та представницький орган Організації Об'єднаних Націй, створений у 1945 р. згідно зі статутом ООН. Генеральна асамблея складається з 193 членів ООН і є форумом для багатостороннього обговорення всього спектру міжнародних питань, викладених у Статуті. Вона також грає велику роль в процесі встановлення та кодифікації норм міжнародного права, пише Вікіпедія.

Удари далекобійним озброєнням по Росії - що відомо про позицію США

Нагадаємо, як раніше повідомомляв Главред, за інформацією The Times, Велика Британія та США готові непублічно дозволити Україні використовувати ракети Storm Shadow для ударів по російській території, ухваливши це рішення в таємниці, щоб зберегти елемент несподіванки та підвищити ефективність першого удару.

Президент США Джо Байден наказав своїй адміністрації зробити все можливе для надання Україні необхідної допомоги та забезпечення її сильної позиції до кінця його президентського терміну, про що повідомив Майкл Карпентер, директор із питань Європи Ради нацбезпеки США.

Двоє європейських дипломатів також розповіли Reuters, що Україна надала США та Великій Британії список потенційних цілей у Росії для можливих атак.

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