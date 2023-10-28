"Перед Кремлем стоїть примітивне завдання": Подоляк розповів, чого добивається РФ

Як зазначив радник керівника ОП, росіяни хочуть психологічно впливати на західні еліти. Втім, для пропаганди необхідна хоч якась результативна дія.

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Подоляк розповів, чого добивається РФ на фронті / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот із відео

Країна-агресорка Росія прагне вплинути на західні еліти. Щоб провести вдалу пропаганду, їй потрібні докази своєї успішної військової діяльності на фронті в Україні. Про це розповів радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі Freeдом.

За його словами, перед Кремлем стоїть досить примітивне завдання – військово-політичному керівництву (не тільки Путіну, а й еліті) необхідні хоча б якісь результативні дії.

"Їм потрібно хоча б просування на кілометр, на два, захоплення хоч якогось населеного пункту, який на слуху, особливо в Донецькій або Луганській областях, щоб сказати: дивіться, у нас ще є потенціал, ми ще можемо кудись рухатися. Давайте, [Захід], ви будете припиняти військову підтримку України, і будете примушувати її до переговорного процесу, оскільки ми все-таки ще вміємо воювати. Це тиск на загальні глобальні процеси", - зауважив Подоляк. відео дня

Він підкреслив, що у Росії бездонна бочка непотрібних життів, які можна витрачати на те, щоб просунутися на кілометр. Якщо за кілометр просування територією України потрібно заплатити 10, 20, 30 тисяч життів – для Росії це нічого не вартує.

Як зазначив радник керівника ОП, росіяни хочуть психологічно впливати на західні еліти. Втім, для пропаганди необхідна хоч якась результативна дія.

"Наприклад, показати: дивіться, ми оточили Авдіївку, ми взяли Авдіївку і так далі. А те, що там усе стерто з лиця землі, там практично немає населених пунктів, – це для Росії не відіграє жодної ролі. Для них головне – інформаційне повідомлення: ми вийшли, наприклад, на промислову зону Авдіївки, вийшли на терикони Авдіївського коксохіму тощо. Це винятково заради або психологічної, або інформаційної складової. Військовий, стратегічний сенс у Російської Федерації відсутній", - зазначив він.

Війна Росії проти України

Раніше полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан заявив, що розгром російської армії в Україні може відбутися навесні-влітку 2024 року. За його словами, такі терміни можуть бути пов'язані з тим, що в наступному році повинні відбутися президентські вибори в США.

Як зазначив колишній командувач Сухопутними військами США в Європі Бен Ходжес, Україна поверне Донбас і переможе у війні, коли ізолює Крим. За його словами, коли Москва втратить захоплений Кримський півострів, їй буде вже наплювати на Донбас.

Військовий Сергій Жеребило розповів, як закінчиться війна, якщо Путіна не стане. Військовослужбовець вважає, що війна рано чи пізно закінчиться, бо всі війни закінчуються. Але то не наша справа – з Путіним чи ні. Українці мають свою державу, свої кордони і свої національні інтереси, "а росіяни нехай хоч один одному глотки перегризуть, у них у самих проблем дуже багато", каже боєць ЗСУ.

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