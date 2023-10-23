Росія несподівано накинулася на Білорусь зі звинуваченнями: через що конфлікт

Білоруському КДБ зробили зауваження щодо відвантаження продукції білоруського ВПК партнерам з Ірану.

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Росія несподівано накинулася на Білорусь зі звинуваченнями / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Російські куратори з ФСБ звинуватили військово-промислового комплекс Білорусі у зриві постачання техніки для окупаційної армії РФ. Їм не сподобалось, що Білорусь доставила продукцію ВПК в Іран. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"У Білорусі куратори з ФСБ, які прикріплені до місцевого військово-промислового комплексу, звинувачують останній у зриві поставок оплаченої техніки для ЗС РФ", - інформує ЦНС.

Зазначається, що білоруському КДБ зробили зауваження щодо відвантаження продукції білоруського ВПК партнерам з Ірану. Йдеться про модернізовані елементи РСЗВ (труби), окремі запчастини до БПЛА, елементи автоматизованих систем управління військами та засоби радіоелектронної протидії.

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"У РФ незадоволені такою пріоритетністю і вже вимагають почати тиск на керівників білоруських підприємств і почати перевірку, щоб притягнути до відповідальності причетних", - пише Центр нацспротиву.

Як повідомляв Главред, країна-окупант Росія не припиняє спроб втягнути Білорусь у війну проти України. Щоб реалізувати свій план, Москва може піти на провокацію – наприклад, атакувати нафтобазу в Брестській області і звинуватити у таких діях Київ.

Також повідомлялося, що спецслужби Росії та Білорусі мають намір провести операцію "під чужим прапором" на території Білорусі. Вони планують випустити дрон, на якому буде вибухівка, та спрямувати його до нафтобази з метою обвинувачення України в цьому.

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