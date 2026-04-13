Трамп заявив, що йому не подобається Папа Римський: що викликало гнів президента США

Папа неодноразово критикував політику Трампа, зокрема щодо імміграції та воєн.

Трамп обрушился с критикой на Папу Римского

Трамп атакує Папу через позицію щодо Ірану

Напруга між Ватиканом і США різко зростає

Президент США Дональд Трамп публічно розкритикував Папу Римського Лева XIV, звинувативши його у хибному підході до міжнародної безпеки. Про це повідомляє CNN.

За словами Трампа, позиція понтифіка щодо Ірану є неприйнятною:

"Нам не подобається Папа, який стверджує, що мати ядерну зброю - це нормально… Він людина, яка не вважає, що ми повинні гратися з країною, яка хоче мати ядерну зброю, щоб підірвати світ. Я не шанувальник Папи Лева".

Як пише Independent, через загострення суперечностей Папа Лев XIV може взагалі не приїхати до США під час президентства Трампа. Замість цього він планує зосередитися на гуманітарних поїздках. За даними видання, напруга посилилася після зустрічі між кардиналом Крістофом П’єром - представником Ватикану у Вашингтоні - та Пентагоном. Джерела назвали цей контакт "безпрецедентним".

Американська сторона, за інформацією медіа, висловила невдоволення заявами понтифіка, сприйнявши їх як критику політики Трампа. Особливо гостро у Вашингтоні відреагували на слова Папи, які могли бути інтерпретовані як неприйняття "Доктрини Донро" - оновленої концепції домінування США у Західній півкулі.

Йшлося, зокрема, про його попередження, що дипломатія, заснована на діалозі та пошуку компромісів, поступово замінюється підходом, що ґрунтується на силі.

Папа Лев XIV неодноразово критикував політику США щодо імміграції та воєн, засуджував війну в Ірані та називав ставлення американської влади до мігрантів "вкрай неповажним". У Ватикані припускають, що за нинішньої адміністрації понтифік може взагалі не відвідати США.

Наскільки "перемирʼя" між Іраном та США може бути тривалим - думка експерта Директор Центру оборонних стратегій Олександр Хара вважає, що навіть тимчасове "перемир’я" між США та Іраном є позитивним фактором, оскільки може зменшити тиск на світовий ринок нафти та опосередковано полегшити ситуацію для України. Також воно знижує рівень напруги в західних суспільствах, які підтримують Київ. "Це перемир’я — фактично домовленість між США та Іраном. Його головна ідея — розблокування Ормузької протоки, що зараз і відбувається", - сказав Хара в інтерв'ю Главреду. Водночас експерт сумнівається у довготривалості домовленостей, зазначаючи, що подібні "перемир’я" вже неодноразово порушувалися в інших конфліктах на Близькому Сході. Він нагадав про постійні удари Ізраїлю по позиціях ХАМАС і "Хезболли" та взаємні атаки сторін.

Переговори про завершення війни в Ірані - що відомо

Як повідомляв Главред, США, Ізраїль та Іран домовилися про двотижневе перемир’я. Перший раунд прямих переговорів щодо можливого мирного врегулювання був запланований на 10 квітня у столиці Пакистану.

У Тегерані заявляють, що Вашингтон "програв" і погодився на 10 пунктів мирного плану, запропонованого Іраном.

Дональд Трамп 7 квітня заявляв, що його ультиматум Ірану добігає кінця. У соцмережі Truth Social він попередив, що "вночі може загинути ціла цивілізація".

Раніше американський президент також погрожував ударами по інфраструктурі Ірану, зокрема мостах та електростанціях, що могло б мати масштабні руйнівні наслідки для регіону.

Напередодні Пакистан передав США мирну пропозицію від Тегерана, яка складається з 10 пунктів. Серед ключових вимог — гарантія того, що Іран більше ніколи не зазнає нападу.

Вас може зацікавити:

Про джерело: CNN CNN (англ. Cable News Network; укр. Кабельна мережа новин) — одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована у 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Штаб-квартира компанії розташована в місті Атланта, штат Джорджія, однак в інших містах країни, а також закордоном знаходиться багато філіалів. Крім США, телекомпанія транслює по кабельній мережі свої передачі також і на Канаду. Окремий підрозділ "CNN International" здійснює мовлення на 212 інших країн світу через супутник. В усьому світі випуски новин телекомпанії дивляться більш ніж 1,5 мільярди осіб, пише Вікіпедія.

