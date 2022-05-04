Більше танків, мобілізація і ядерна зброя: військовий історик США спрогнозував майбутні ходи Путіна

Військовий історик США спрогнозував майбутні ходи Путіна/ Reuters

Путінська армія мала дуже повільний і нерівномірний прогрес в Україні ще до того, як наша держава почала отримувати від західних країн важке озброєння. Коли українські воїни опанують отриману зброю, вони зможуть піти у контрнаступ для повернення тимчасово втрачених територій.

Є занепокоєння, що російський президент "подвоїть ставки", щоб не програти. Так, він може спробувати підсилити свою армію або за допомогою регулярних військових сил, або за допомогою хімічної чи ядерної зброї. При цьому деякі журналісти і так звані "консультанти Кремля" все ще розраховують, що РФ якимось чином зможе виграти у війні проти України. Про це написав американський військовий історик російського походження Макс Бут у колонці для The Washington Post.

Бут пояснив, чому РФ не зможе виграти, навіть якщо Путін оголосить Україні війну на заміну так званій "спецоперації", яка, за словами російського диктатора, триває зараз, і оголосить загальну мобілізацію.

За словам історика, путінській армії не допоможе залучення більшої кількості танків та живої сили. Адже, по-перше, це збільшить ймовірність виникнення в РФ масових протестів, а по-друге – країні-агресорці не буде чим їх спорядити, яку зброю їм дати. Також РФ не зможе налагодити логістику для поставок всього необхідного для такої кількості військ, зважаючи на те, що навіть зараз російської армії є великі проблеми з логістикою.

Крім цього, в Путіна немає великого тренованого резерву військ. Росія мобілізує приблизно 260 тисяч солдатів упродовж одного року. Проте навіть якщо президент РФ захоче відправити в Україну усіх військовозобов’язаних (хоча поки що він обіцяє цього не робити), їм все одно знадобиться перебувати на навчаннях упродовж 4 місяців. Та навіть після проходження такого навчання це все одно будуть низькоякісні і невмотивовані війська, каже Бут.

Ще один сценарій, який зараз широко обговорюється – застосування хімічного чи ядерного озброєння. На думку історика, Путін навряд чи зважиться вдарити ядерною або звичайною зброєю по країнах НАТО, адже це для нього буде самогубством – на такий крок США відреагує миттєво.

Більш ймовірно, що російський диктатор може застосувати тактичну ядерну зброю проти українських військових баз або населених пунктів. Проте в такому разі Путіну також варто очікувати на відповідь – Північноатлантичний альянс може використати неядерний арсенал, щоб знищити рештки чорноморського флоту Росії і значну частину її армії в Україні та навколо неї. Це сильно вдарило б по путінському режиму в РФ.

За словами Бута, світ не може попередити ескалацію з боку Росії, проте якщо вона відбудеться – світ змусить РФ заплатити високу ціну.

При цьому якби РФ вдалося перемогти Україну, це лише стимулювало б її до подальшої агресії, а разом з нею на таку агресію могли б зважитися й інші країни-ізгої.

Раніше в Міноборони України повідомляли, що ЗСУ знищили "еліту" військ Росії і тепер Москва вимушено змінює тактику.

Нагадаємо, на Ізюмському напрямку командири окупаційних підрозділів змушують своїх підлеглих йти в наступ, погрожуючи в'язницею. Моральний стан противника надзвичайно пригнічений, вони бояться йти в серйозний наступ, діють невеликими групами.

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