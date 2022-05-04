УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Більше танків, мобілізація і ядерна зброя: військовий історик США спрогнозував майбутні ходи Путіна

4 травня 2022, 18:47

Якщо російський диктатор стягне в Україну більше танків і живої сили, це підвищить ризик виникнення в РФ масових протестів.

путин российские военные
Військовий історик США спрогнозував майбутні ходи Путіна/ Reuters

Путінська армія мала дуже повільний і нерівномірний прогрес в Україні ще до того, як наша держава почала отримувати від західних країн важке озброєння. Коли українські воїни опанують отриману зброю, вони зможуть піти у контрнаступ для повернення тимчасово втрачених територій.

Є занепокоєння, що російський президент "подвоїть ставки", щоб не програти. Так, він може спробувати підсилити свою армію або за допомогою регулярних військових сил, або за допомогою хімічної чи ядерної зброї. При цьому деякі журналісти і так звані "консультанти Кремля" все ще розраховують, що РФ якимось чином зможе виграти у війні проти України. Про це написав американський військовий історик російського походження Макс Бут у колонці для The Washington Post.

Бут пояснив, чому РФ не зможе виграти, навіть якщо Путін оголосить Україні війну на заміну так званій "спецоперації", яка, за словами російського диктатора, триває зараз, і оголосить загальну мобілізацію.

За словам історика, путінській армії не допоможе залучення більшої кількості танків та живої сили. Адже, по-перше, це збільшить ймовірність виникнення в РФ масових протестів, а по-друге – країні-агресорці не буде чим їх спорядити, яку зброю їм дати. Також РФ не зможе налагодити логістику для поставок всього необхідного для такої кількості військ, зважаючи на те, що навіть зараз російської армії є великі проблеми з логістикою.

Крім цього, в Путіна немає великого тренованого резерву військ. Росія мобілізує приблизно 260 тисяч солдатів упродовж одного року. Проте навіть якщо президент РФ захоче відправити в Україну усіх військовозобов’язаних (хоча поки що він обіцяє цього не робити), їм все одно знадобиться перебувати на навчаннях упродовж 4 місяців. Та навіть після проходження такого навчання це все одно будуть низькоякісні і невмотивовані війська, каже Бут.

Ще один сценарій, який зараз широко обговорюється – застосування хімічного чи ядерного озброєння. На думку історика, Путін навряд чи зважиться вдарити ядерною або звичайною зброєю по країнах НАТО, адже це для нього буде самогубством – на такий крок США відреагує миттєво.

Більш ймовірно, що російський диктатор може застосувати тактичну ядерну зброю проти українських військових баз або населених пунктів. Проте в такому разі Путіну також варто очікувати на відповідь – Північноатлантичний альянс може використати неядерний арсенал, щоб знищити рештки чорноморського флоту Росії і значну частину її армії в Україні та навколо неї. Це сильно вдарило б по путінському режиму в РФ.

За словами Бута, світ не може попередити ескалацію з боку Росії, проте якщо вона відбудеться – світ змусить РФ заплатити високу ціну.

При цьому якби РФ вдалося перемогти Україну, це лише стимулювало б її до подальшої агресії, а разом з нею на таку агресію могли б зважитися й інші країни-ізгої.

Раніше в Міноборони України повідомляли, що ЗСУ знищили "еліту" військ Росії і тепер Москва вимушено змінює тактику.

Нагадаємо, на Ізюмському напрямку командири окупаційних підрозділів змушують своїх підлеглих йти в наступ, погрожуючи в'язницею. Моральний стан противника надзвичайно пригнічений, вони бояться йти в серйозний наступ, діють невеликими групами.

Читайте також:

viber
війна в Україні російські військові Володимир Путін вторгнення Росії російські війська
Реклама
Популярне
Проллється грошовий дощ: названі знаки, які зможуть розбагатіти цього літаПроллється грошовий дощ: названі знаки, які зможуть розбагатіти цього літа Гороскоп на завтра, 5 травня 2022: Ракам – прибуток, Левам – доленосна зустріч, Стрільцям - віщі сниГороскоп на завтра, 5 травня 2022: Ракам – прибуток, Левам – доленосна зустріч, Стрільцям - віщі сни Дитину примотали до мами разом з міною: окупанти по-звірячому вбили українкуДитину примотали до мами разом з міною: окупанти по-звірячому вбили українку Біди і нещастя відступлять: для кого зі знаків травень стане місяцем удачБіди і нещастя відступлять: для кого зі знаків травень стане місяцем удач Генерал РФ потрапив на концерт Кобзона: ЗСУ знищили сотню орків разом з начштабу арміїГенерал РФ потрапив на концерт Кобзона: ЗСУ знищили сотню орків разом з начштабу армії
Підтримайте Главред

Останні новини

19:38

Пунктик Москви: чому Кремль наполегливо намагається загнати Молдову до нью-СРСР

19:26

Окупанти провалили штурм Азовсталі: перші подробиціВідео

19:21

Неймовірне везіння і здійснення бажань: для трьох знаків травень стане найщасливішим місяцем

19:20

Штурм орків під Донецьком і нарвався на потужну відповідь ЗСУ: ворог відступив з втратамиВідео

19:07

Битва ЗСУ зі зброєю Заходу з Росією і її резервами: Арестович закликав готуватися до довгої війниВідео

Реклама
19:06

"Агентурна мережа ФСБ": в одному з міст Сумщини заборонили Московський патріархат

19:03

Накази ґвалтувати українських мирних жителів віддавалися особисто Путіним - ДенісоваВідео

18:58

Сергій Стерненко. Лавров допоміг Україні отримувати зброю від ІзраїлюВідеоблоги

18:58

В Австрії попередили: вступ України до ЄС може затягнутися на 10 років

18:47

Більше танків, мобілізація і ядерна зброя: військовий історик США спрогнозував майбутні ходи ПутінаВідео

18:36

Кузьма б пишався - легендарний хіт Скрябіна переспівали про українські міста-герої війни з РФВідео

18:31

Помста за ліквідацію штабу під Ізюмом: командири РФ женуть орків у "м'ясорубку"Відео

18:24

Росіяни взяли в полон відомого українського бабака-віщуна ТимкуВідео

17:54

Армія України знищила "еліту" військ Росії – Москва вимушено змінює тактику – МіноборониВідео

17:53

"Помер дід і бабуся, у сестри рана на голові" : українців вразив щоденник дитини з МаріуполяВідео

17:48

Зеленського в Раді зустріли стоячи і з оваціями: з'явилося відео дивовижної реакції ПорошенкаВідео

17:43

У Драмтеатрі Маріуполя загинули вдвічі більше людей, ніж думали: журналісти озвучили страшні цифриВідео

17:37

Ігри в ядерний апокаліпсис: чому Росія більш чокнута, ніж СРСРПогляд

17:27

Українська акторка просиділа в сховищі під Бучею 33 дні: "Я тепер говорю зовсім по-іншому"Відео

17:22

У Білорусі готують масові розстріли незгодних: вводять страту за "спробу теракту"Відео

Реклама
17:22

Куди зник Олег Винник: ЗМІ турбуються про зникнення артиста

17:07

Кошовий розповів, про що спілкувався із Зеленським на Банковій і в якому стані президентВідео

17:00

Бійці ЗСУ знищили колону окупантів Росії в районі Ізюму Харківської областіВідео

16:58

Ностальгія за СРСР, ставлення до російськомовних і Дня перемоги: в Україні провели велике опитуванняВідео

16:55

Ворог змінює тактику: В'ятрович назвав головну мету РФ у війні проти УкраїниВідео

16:53

Тодоренко розповіла про викидень: що сталося

16:30

Йде масований ракетний і авіаційний удар: астролог назвав дати і найнебезпечніші регіони УкраїниВідео

16:19

Рашисти прорвалися на Азовсталь: йдуть запеклі бої, із захисниками немає зв'язкуВідео

16:08

Прикмети на 5 травня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

16:00

Бійці Ізраїлю та Азов разом воюють в Україні: рупорка пропаганди РФ Захарова вибухнула заявоюВідео

15:52

В Угорщині продовжують підтримувати РФ і зривають план з ембарго на російську нафту - BloombergВідео

15:47

Путін може вдарити ядерною зброєю, та не почне ядерну війну – ексзаступник міністра фінансів РФВідео

15:46

Найсмачніші пишні оладки з хрусткою скоринкою: хитрощі приготування, про які не знають господиніВідео

15:18

Не розуміють, що це і не можуть вимовити: журналісти дізналися, чому в Кремлі відмовилися від "денацифікації"

15:17

Кремль перегнув палицю, або Чому Лавров вирішив самоусунутисяПогляд

14:28

На Київщині знайшли ще 20 убитих агресорами мирних жителів, всього жертв 1235 - Нацполіція

14:23

Коли останній дзвоник у 2022 в Україні: яким буде кінець навчального року в умовах воєнного стану

14:05

Жодного "Мінська" і замороженого конфлікту: Зеленський поставив жорстку умову РосіїВідео

13:39

У Макіївці сталася пожежа на нафтобазі: склад постачав війська РФ, які намагаються захопити ДонбасВідео

13:24

"Треба мати гідність не ганьбити нашу країну": Вітовська-Ванца звернулася до українських біженців

Реклама
13:14

Загальна мобілізація: чому росіяни з України повернуться або без рук-ніг, або в подарунковому пакетіПогляд

13:12

По Варшавській трасі повністю відновлено рух з Києва до Житомира

13:00

Гороскоп на завтра, 5 травня 2022: Ракам – прибуток, Левам – доленосна зустріч, Стрільцям - віщі сни

12:30

У Білорусі заявили про раптову перевірку "сил реагування" і перекинули дивізіон ракетВідео

12:14

1+1 media відновлює спортивні новини на телеканалах 2+2 та ТЕТ

12:10

"Перемогти зло непросто, але ми це зробимо": боєць ЗСУ та бригада розбили три десятки бронетехніки РФ

11:57

Рашистський режисер погрожує критикам війни в Україні: "Все серйозно: концтабори, стерилізація!"

11:52

Українські бійці одним ударом спалили і змішали з землею БМП окупантівВідео

11:47

Не в Росії: ЗМІ дізналися, куди Ані Лорак діла свою дочку

11:42

На це можна дивитися вічно: ЗСУ розірвали на шматки "Бук-М2" і десятки окупантівВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти