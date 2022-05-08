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В РНБО пояснили, навіщо Путін постійно погрожує ядерною зброєю

8 травня 2022, 19:55

Політика ядерного шантажу - це давня "гра" на витримку від Путіна, повідомили в РНБО.

Володимир Путін
Навіщо Путін постійно погрожує ядерною зброєю / Фото УНІАН

Президент Росії Володимир Путін постійно погрожує ядерною зброєю, бо звик використовувати шантаж. І "червона кнопка" в цьому випадку не виняток, повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Політика ядерного шантажу - це давня "гра" на витримку від Путіна. Всі його "героїчні" завоювання супроводжувалися погрозами цивілізованому світу", - йдеться в повідомленні.

У Центрі нагадали, що сьогодні шантажують Україну і застерігають країни ЄС та США не допомагати захищати суверенітет наших кордонів.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський вважає, що Росія навряд чи піде на застосування ядерної зброї. На думку гаранта, російське керівництво любить життя і не хоче йти на такі ризики. При цьому в разі ядерного удару влада може втратити все.

Полковник СБУ Михайло Притула висловив точку зору, згідно з якою РФ розглядає варіант нанесення ядерного удару по Києву. Як вважає військовий, одна з ракет вже націлена на українську столицю. Москва вивчає навіть можливий сценарій запуску такої ідеї.

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