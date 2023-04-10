Відправляти воювати на Донбас замість відбування терміну: росЗМІ розкрили новий план окупантів

У країні-агресорі Росії тепер хочуть ув'язнених з глибинки, з Єкатеринбурга, відправляти воювати на Донбас замість відбування терміну у в'язницях.

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Нібито російським зекам поміняють статті на більш м'які / скріншоти з відео

У країні-агресорі Росії ув'язнених з Єкатеринбурга хочуть відправляти воювати на Донбас - замість відбування терміну на зонах. Про це в коментарі місцевому порталу 7х7 розповів родич одного із зеків.

За його словами, заміна тюремного терміну буде регламентуватися статтею 80 КК країни-агресора "заміна невідбутої частини покарання більш м'яким видом покарання".

"Раніше багатьох ув'язнених з місцевих колоній нібито відправляли по 80-й статті працювати на підприємства військово-промислового комплексу, наприклад, в Нижній Тагіл. Там їм платили високу за місцевими мірками зарплату - 70-80 тисяч рублів. У випадку з Донбасом суми не називалися", - пишуть журналісти.

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До слова, раніше протягом декількох місяців російські окупанти у війні з Україною використовувала членів ПВК "Вагнера" ‒ щоб зміцнити свої формування на фронті за допомогою ув'язнених, що набираються по тюрмах їх ватажком Євгеном Пригожиним. Однак у лютому 2023 року він прямо заявив, що зеків на війну вже вербує виключно Міноборони країни-агресора.

Проблеми у Пригожина в РФ

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) також відзначали, що після невдалих спроб захопити Бахмут глава приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин позбувся влади і авторитету в очах президента РФ Володимира Путіна. Тепер кремлівський диктатор хоче змістити акцент назад на регулярну армію РФ.

Нагадаємо, генерал Маломуж раніше також зазначав, що російський диктатор Володимир Путін зрозумів, що ставка на Кадирова, Пригожина і Суровікіна не спрацювала, адже вони не могли досягти жодного успіху у війні проти України. Тому голова Кремля знову провів "перестановки" в керівництві наступом і замість Суровікіна поставив Герасимова.

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