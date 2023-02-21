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"Створюємо півнячу дивізію": з'явилося відео вербування Пригожиним зеків у РФ

21 лютого 2023, 08:47
Євген Пригожин накинувся на кремлівське керівництво за провали РФ у війні з Україною.
У мережі повідомили про смерть Євгена Пригожина
Євген Пригожин / скріншот соцмережі

З російських в'язнів, які вербують у бандформування ПВК "Вагнера", створюють спеціальну "півнячу дивізію".

Про це заявив ватажок ПВК "Вагнера" Євген Пригожин під час вербування ув'язнених в одній із зон РФ. Відповідне відео опубліковано в Мережі.

"Є "скривджені", хто хоче на війну. За ними приїде спеціально навчений полковник, який створює окрему червонопрапорну півнячу дивізію", — повідомив він.

відео дня
Скріншот
/ Скріншот

При цьому Пригожин накинувся на кремлівське керівництво за провали РФ у війні з Україною.

"Часів Яр? Укр*пский. Він і був укр*пским. Херсон? Так, Херсон вже давно Кремль здав", - заявив він.

При цьому перспективи так званої "СВО", на думку Пригожина, не найкращі.

"Перспективи "СВО"? Не найкращі. (нецензурно, - ред.) стільки, що виправляти дуже складно... Все, що було задумано, було задумано (нецензурно, - ред.). Вирішили, що укр*пи злякаються, а укр*пи такі ж, як ми з вами. У них такі ж залізні яйця. Полоненого береш, кажеш: "чому не здаєшся?", а він відповідає: "А ти чого не здаєшся?", - додав ватажок ПВК "Вагнер".

Нагадаємо, в ГУР Міноборони України раніше заявляли, що у Росії посилюється конфлікт між Міноборони і ПВК Вагнера. За даними розвідки, конфронтацію посилює сам глава відомства Шойгу, який заявляв про окупацію деяких українських територіях, але не згадав про участь у захопленні земель бойовиків Вагнера.

Шойгу в противагу ПВК Вагнера вирішив створити приватну військову компанію Патріот. На думку російського опозиціонера Іллі Пономарьова, ідея приречена на провал. Шойгу зайвий раз продемонстрував свою нездатність керувати військами.

Читайте більше:

Євген Пригожин ПВК Вагнер війна Росії та України
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