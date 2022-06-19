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Відмовитися від Бандери заради ЄС: в РФ пропагандисти зваляли дурня з новим фейком про Україну

19 червня 2022, 17:24

У Росії пропагандисти стверджують - мовляв, чиновники з Європи змушує українців відмовитися від Степана Бандери - для того, щоб Україна увійшла в ЄС.

Бандера, прапор ЄС
У РФ пропагандисти зваляли дурня з новим фейком про Україну / Колаж фото УНІАН

У країні-агресорі, Росії, тамтешні пропагандисти знову намагаються вкинути фальшивий наратив. Мовляв, Україні європейські бюрократи вже пред'явили обов'язкову вимогу вступу до Євросоюзу - припинити вшановувати пам'ять на державному рівні Степана Бандери. Таке повідомлення опублікував в Telegram Центр протидії дезінформації при українській РНБО.

Свій фальшивий наратив росіяни намагаються доводити словами, які в ефірі французького телеканалу BFM TV Арно Кларсфельда - адвоката "Асоціації синів і дочок депортованих з Франції євреїв". Мовляв, обов'язково необхідно перейменувати українські вулиці, які були названі на честь Бандери. Причому цей юрист вже попадався на транслюванні кремлівських ідей - нібито РФ і Україна "зобов'язані знайти компроміс по Донбасу".

У Центр протидії дезінформації зайвий раз нагадали, що основні вимоги вступу України до Євросоюзу ‒ якнайшвидше проведення реформ і повна відповідність українського законодавства законам ЄС.

"Позиція окремої персони не відображає настрої суспільства. Росія цитує лояльних "експертів", щоб сформувати помилкове враження розколу серед населення країн Заходу в питанні підтримки України", ‒ повідомили в ЦПД.

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Нагадаємо, раніше роспропагандисти закинули фейк про те, що США нібито розробляли в українських біолабораторіях віруси, серед яких була і Мавпяча віспа.

За словами російських пропагандистів, нібито необережний персонал лабораторії вже під час проведення "спецоперації" розбив пробірку з вірусом, після чого мільйони українських біженців "рознесли" віспу по Європі.

Окрім того, за вказівкою Кремля на тимчасово окупованих районах України агресори поширюють фальшиві газети, на сторінках яких опубліковані фальшиві заяви головкому ВСУ Валерія Залужного і радника керівника офісу президента Олексія Арестовича.

"Ворог поширює фейкові газети, де росіяни фабрикують заяви Залужного і Арестовича про нібито "втрату Запоріжжя" і розпач серед військових", ‒ кажуть чиновники з ЦПД.

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Автор: Єгор Бунін
новини Росії Євросоюз новини України пропаганда
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