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В РФ оскандалились з новим фейком – видали фанатів Путіна на Херсонщині за іноземних журналістів

22 травня 2022, 14:30

Блогери Томас Рьопер і Джон Дуган, яких показали в сюжеті російського пропагандистського телеканалу, насправді ні в яких ЗМІ не працюють.

Пропагандисти РФ видали фанатів Путіна на Херсонщині за іноземних журналістів/ Twitter ilya_shepelin

В Росії спробували склепати новий фейк. Російський пропагандистський "Перший канал" показав сюжет про нібито "іноземних журналістів", які відвідали окуповану Херсонську область. Насправді ж виявилося, що ці "журналісти" – це блогери – фанати Путіна, які вже не один рік живуть в РФ.

На це звернув увагу колишній журналіст телеканалу "Дождь" Ілля Шепелін, про що він повідомив на своїй сторінці у Twitter. Він розповів, що Томас Рьопер і Джон Дуган, яких показали як "іноземних журналістів", насправді ні в яких ЗМІ не працюють.

"Перший канал показав сюжет про те, як окуповану Херсонську область відвідали захоплені "іноземні журналісти". Насправді ж цими "журналістами" виявилися блогери-фанати-Путіна, які багато років живуть у Росії, – Томас Рьопер і Джон Дуган, які в жодних ЗМІ не працюють", – зазначив Шепелін.

Пропагандисти РФ видали фанатів Путіна на Херсонщині за іноземних журналістів/ Twitter ilya_shepelin

При цьому пропагандисти протитрували Рьопера як "журналіста видання Anti Spiegel з Німеччини". Проте насправді це його особистий блог, який ще й створений на домені, зареєстрованому в Росії. У цьому блозі "лояльний до Путіна" Рьопер ретранслює усі методички Кремля, зазначили у в Telegram-каналі "Труха Україна".

Томас Роупер – лояльний до Кремля блогер, який живе в РФ/ скрін
Блог Роупера створений на домені, зареєстрованому в Росії/ скрін

Як розповів дописувач Майкл Елгорт у коментарі до допису Шепеліна у Twitter, росіяни возять такий "набір псевдожурналістів", до якого входять 9-10 осіб, по усіх захоплених місцях.

Пропагандисти РФ возять "набір псевдожурналістів" захопленими місцями/ скрін
Пропагандисти РФ возять "набір псевдожурналістів" захопленими місцями/ Twitter Майкл Елгорт

Раніше повідомлялося про те, що у Росії почали активно поширювати фейки про те, що Служба безпеки України нібито почала збирати тіла жінок та дітей для подальшої імітації авіанальоту. Таким чином РФ хоче звинуватити Україну у провокаціях, повідомили в СБУ.

Нагадаємо, раніше в Офісі президента заявили, що Україні потрібна американська реактивна система залпового вогню MLRS – вона допоможе, зокрема, деблокувати Чорне море.

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