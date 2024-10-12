'Зброя і люди для війни': експерт назвав, яка країна 'впряглася' за РФ

Позиція Ірану щодо війни в Україні буде стриманою, вважає Валентин Бадрак.

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/ Колаж: Главред, фото: AP, kcna.kp

Військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Валентин Бадрак прокоментував ситуацію навколо військової допомоги країні-агресору РФ з боку Ірану, Китаю та КНДР.

"КНДР уже тривалий час живе ізольовано, тому тут окрема історія. А ось Китай дуже боїться санкцій США і європейських країн", - підкреслив він у коментарі Главреду.

Експерт нагадав про проблеми російських банків у Китаї та про проблеми з юанем, які інспіровані Заходом для того, щоб продемонструвати - Китай може допомагати Росії тільки до певної межі.

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"Китайці дуже бояться санкцій. Тим паче, зараз уже є елементи торговельної війни з Євросоюзом, чого Піднебесна боїться більше, ніж санкцій США. Ринки ЄС і США для Китаю вкрай важливі. А якщо у Євросоюзу і Штатів буде спільна торговельна політика, це сповільнить розвиток економіки Китаю, який і так сповільнився", - пояснив він.

Співрозмовник уточнив, що позиція Ірану також буде стриманою, адже, незважаючи на інформацію про постачання ракет РФ, застосування іранських ракет по Україні поки що не зафіксовано.

"Тому Китай та Іран більш прогнозовані в цій ситуації, на відміну від КНДР, яка повністю перейшла на бік Росії, зокрема у військовому сенсі. Але Північна Корея отримує від Росії величезні дивіденди у вигляді технологій, і за це готова постачати і зброю, і людей для війни", - додав Бадрак.

Хто такий Валентин Бадрак Валентин Володимирович Бадрак (нар. 1968, Черкаси) – український письменник, публіцист. З 1999 року – директор неурядової аналітичної організації Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння (ЦДАКР). Автор низки книжок та публікацій у сфері мотивації людської діяльності, розвитку особистості, безпеки, а також безпеки держави. З липня 2006 року – член Громадської ради при Службі безпеки України, пише Вікіпедія.

Передача Іраном передав балістичні ракети РФ

Нагадаємо, Іран передав Росії партію балістичних ракет. Згідно з повідомленнями ЗМІ, поки що йдеться про ракети малого радіусу дії, але - в разі їх успішного застосування - Тегеран поставить партію більш далекобійної зброї.

Україна впевнена, що Росія використовуватиме іранську "допомогу" для терору цивільних.

Держсекретар США підтвердив, що Іран передав РФ ракети дальністю 120 кілометрів. Ймовірно, їх Росія застосує "найближчими тижнями" по "ближніх цілях".

У Пентагоні також підтвердили передачу Іраном Росії балістичних ракет ближнього радіусу дії. Речник Міністерства оборони США генерал-майор Патрік Райдер заявив, що окупанти можуть використати ракети ближнього радіусу дії Fath 360 протягом кількох тижнів проти України, що призведе до загибелі ще більшої кількості українських цивільних осіб.

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