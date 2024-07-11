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Орбану влаштують бойкот у ЄС після вояжу до Путіна і Сі: усі подробиці

Степан Гафтко
11 липня 2024, 22:48
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Швеція та ще п'ять країн не братимуть участь у міністерських засіданнях у ЄС, поки там головує Угорщина.
Орбану влаштують бойкот у ЄС після вояжу до Путіна і Сі: усі подробиці
Декілька країн ЄС бойкотуватиме засідання міністрів під головуванням Угорщини / колаж: Главред, фото: Укрінформ, Вікіпедія

Міністерка з питань Європи уряду Швеції Джессіка Росвалл заявила, що її уряд не братиме участь у міністерських засіданнях, які в ЄС буде очолювати Угорщина на знак протесту. Про це дипломатка сказала в інтерв'ю агентству Reuters.

Як сказала Росвалл, таке рішення в її уряді прийняли через те, що угорський прем'єр Віктор Орбан їздив до диктатора Путіна на переговори. Саме тому Швеція на знак протесту не направить своїх делегатів на засідання в ЄС.

"Дії Угорщини під час головування (в Раді ЄС. – Ред.) є шкідливими і повинні мати наслідки. Тому Швеція не братиме участі на політичному рівні в неформальних урядових зустрічах у липні", – заявила вона.

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Скандальні заяви Віктора Орбана про Україну

У квітні 2023 року прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Україну неіснуючою країною у фінансовому плані. Мовляв, наша країна безпосередньо залежить від союзників, і якщо США та Європа припинять фінасування, війна одразу ж закінчиться. Раніше він стверджував, що "Україна стає нічийною землею".

У травні 2023 року Орбан цинічно заявив, що Закарпаття - це "давня угорська земля".

"Втрати українців - це наші втрати... Там живуть і угорці, частина України - це давня угорська земля, яка тепер належить Україні, і угорці існують там як корінне населення", - сказав Орбан в інтерв'ю радіо Kossuth.

У листопаді 2022 року Орбан потрапив у скандал, коли з'явився на матч національної збірної Угорщини з футболу в шарфі з українським Закарпаттям, таким чином натякнувши на анексію регіону.

Крім того, Угорщина систематично звинувачує Україну в нібито "порушенні прав національних меншин" на Закарпатті та намагається блокувати важливі ініціативи для співпраці Києва з Євросоюзом і НАТО.

Міністрка Швеції додала, що до бойкоту вже долучились такі країни, як: Естонія, Латвія, Литва, Польща та Фінляндія. На міністерських зустрічах вони будуть представлені на рівні державних службовців, а не міністрів.

Орбан, його політика та головування в ЄС

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним відправив голові Європейської ради Шарлю Мішелю секретного листа. У ньому він заявив, що впевнений у поразці України у війні з країною-агресором РФ.

Також стало відомо, що 11 липня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вирушив до Флориди на зустріч із ймовірним кандидатом на виборах США від Республіканської партії Дональдом Трампом.

Раніше під час візиту до Пекіна прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав Китай ключовою силою у створенні умов для миру в російсько-українській війні.

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Угорщина Швеція Ради ЄС Віктор Орбан
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