З Росії на Саміт миру: в Угорщині оголосили нового учасника заходу

Попри те, що Росію не запросили на Саміт миру, у Санкт-Петербурзі заявили, що ще один лідер прибуде у Швейцарію 15-16 червня.

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Очільник МЗС розповів, хто стане ще одним учасником Саміту миру / Колаж: Главред, фото: pixabay, Ministry of Foreign Affairs and Trade (KKM)

Під час візиту до країни-агресорки РФ міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто оголосив про участь країни в Саміті Миру у Швейцарії. Як повідомляє Telex, заява прозвучала на економічному форумі у російському Санкт-Петербурзі.

Угорщину на Саміті представить безпосередньо сам Сійярто. Він одразу ж висловив розчарування щодо позиції України не запрошувати Росію на Саміт і натякнув на доцільність прямих переговорів з РФ.

"Ми вважаємо, що реальні результати були б досягнуті, якби всі були за столом переговорів. Цього разу це не так, але оскільки ми поважаємо мирні зусилля швейцарців, ми візьмемо участь на рівні міністра закордонних справ", – зазначив глава МЗС Угорщини.

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Також Сійярто підкреслив, що Угорщина вирішила брати участь у саміті через те, що країна виступає за мир і братиме участь у всіх заходах, де мир стоїть на порядку денному. Хоча до цього міністр закордонних справ заявляв, що не бачить сенсу у подібних заходах без запрошення Росії.

Що відомо про Telex? Telex - єдине в Угорщині незалежне ЗМІ, яке не працює ні на уряд Віктора Орбана, ні на опозицію до нього. За кількістю переглядів — це третє медіа в країні, з 900 тисячами унікальних читачів в день, пише Укрінформ.

Заяви Угорщини в контексті війні в Україні

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан раніше заявив, що російські окупанти виявилися недостатньо сильними для швидкої перемоги над Україною. Вони показали межі своїх можливостей і навряд чи здатні напасти на одну з країн НАТО.

Напередодні Орбан висловився і щодо допомоги Україні. Він стверджує, що постійно блокує виділення допомоги, оскільки вважає, що гроші, які надходять до України, насправді мають йти до Угорщини.

Стало відомо, що влада Угорщини не має наміру повертати чоловіків, які незаконно покинули межі України, у розпорядження офіційного Києва.

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