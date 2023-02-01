Орбан влип у новий скандал: заявив, що Угорщина на сході межує з "росіянами"

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на останні скандальні заяви угорського прем'єра.

Віктор Орбан / Фото УНІАН

Прем'єр Угорщини Віктор Орбан заявив, що на сході його країна межує - з росіянами. При цьому він "забув" про Україну.

"Азербайджан межує з Іраном на півдні і з Росією на півночі; на заході від Угорщини живуть німецькомовні, а на сході - росіяни. Тому ми знаємо ситуацію і знаємо, як важко добре управляти життям нації за таких обставин", - заявив він під час святкової вечері на честь президента Азербайджану Ільхама Алієва, повідомили Європейській правді у прес-службі Орбана.

Зазначимо, що під німецькомовними він, очевидно, мав на увазі Австрію, а про Україну взагалі не згадав, одразу "населивши" її росіянами.

Реакція МЗС України

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на останні скандальні заяви угорського прем'єра і викликали посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто. Йому висловили протест у зв'язку зі зневажливими по відношенню до України висловлюваннями представника влади.

"Антиукраїнська риторика, яка вже довгий час звучить з боку угорського керівництва, абсолютно неприйнятна і завдає серйозної шкоди українсько-угорським відносинам. Угорська сторона була покликана зупинити цю негативну тенденцію з тим, щоб уникнути непоправних наслідків для відносин між двома країнами", – сказано в повідомленні.

Раніше Орбан зробив нову скандальну заяву з приводу війни в Україні. Він упевнений в тому, що українці можуть воювати, поки США будуть підтримувати їх зброєю і грошима.

При цьому він підкреслив, що Угорщина вже зіткнулася з небезпекою бути втягнутою у війну в Україні, а також поскаржився на те, що зростання цін на енергоносії також штовхає країну в небезпечному напрямку.

Також в Інтернеті з'явилася фотографія прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана в шарфі з картою "великої Угорщини", на якій позначені території, що належать Україні та Румунії – Закарпаття та Трансільванія. Сам Орбан пізніше намагався виправдатися за свій вчинок.

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