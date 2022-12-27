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"Патологічна зневага до України": у МЗС жорстко відповіли на маячню Орбана щодо війни

27 грудня 2022, 18:32
Українські дипломати прямо звинуватили скандального угорського прем'єра в тому, що він бажає поразки Україні у війні з РФ.
Орбан
Віктору Орбану жорстко відповіли в МЗС України / скріншот, УНІАН

У Міністерстві закордонних справ жорстко прокоментували скандальні заяви прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з приводу війни в Україні.

Заяви прем'єр-міністра Угорщини демонструють патологічну зневагу до України та українського народу, що протистоїть російській агресії. Про це йдеться в повідомленні в Telegram-каналі Міністерства закордонних справ України.

Українські дипломати прямо звинуватили скандального угорського прем'єра в тому, що він бажає поразки Україні у війні з РФ.

"Заяви прем'єр-міністра Угорщини демонструють патологічну зневагу до України та українського народу, що протистоїть російській агресії, а також його власну політичну короткозорість. Адже поразка України у війні, до якої Віктор Орбан непрямо закликає, призвела б до прямої загрози російській агресії для Угорщини та угорців", - додали в МЗС України.

МЗС

Скандальна заява Орбана

Раніше Орбан зробив нову скандальну заяву з приводу війни в Україні.

Він упевнений в тому, що українці можуть воювати, поки США будуть підтримувати їх зброєю і грошима.

При цьому він підкреслив, що Угорщина вже зіткнулася з небезпекою бути втягнутою у війну в Україні, а також поскаржився на те, що зростання цін на енергоносії також штовхає країну в небезпечному напрямку.

Читайте більше:

МЗС України Віктор Орбан війна Росії та України
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