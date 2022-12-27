"Патологічна зневага до України": у МЗС жорстко відповіли на маячню Орбана щодо війни

У Міністерстві закордонних справ жорстко прокоментували скандальні заяви прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана з приводу війни в Україні.
Заяви прем'єр-міністра Угорщини демонструють патологічну зневагу до України та українського народу, що протистоїть російській агресії. Про це йдеться в повідомленні в Telegram-каналі Міністерства закордонних справ України.
Українські дипломати прямо звинуватили скандального угорського прем'єра в тому, що він бажає поразки Україні у війні з РФ.
"Заяви прем'єр-міністра Угорщини демонструють патологічну зневагу до України та українського народу, що протистоїть російській агресії, а також його власну політичну короткозорість. Адже поразка України у війні, до якої Віктор Орбан непрямо закликає, призвела б до прямої загрози російській агресії для Угорщини та угорців", - додали в МЗС України.
Скандальна заява Орбана
Раніше Орбан зробив нову скандальну заяву з приводу війни в Україні.
Він упевнений в тому, що українці можуть воювати, поки США будуть підтримувати їх зброєю і грошима.
При цьому він підкреслив, що Угорщина вже зіткнулася з небезпекою бути втягнутою у війну в Україні, а також поскаржився на те, що зростання цін на енергоносії також штовхає країну в небезпечному напрямку.
Читайте більше:
- "У Росії запаси безмежні": Орбан цинічно звинуватив Захід у затягуванні війни в Україні
- "Орбан, йди": угорці збунтувалися і женуть в шию проросійського прем'єра
- "Орбана витягли із заднього місця Путіна": у Варшаві влаштували яскравий перформанс