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"Україна воюватиме поки їх підтримують США": Орбан зганьбився скандальною заявою

27 грудня 2022, 16:16
Угорщина вже зіткнулася з небезпекою бути втягнутою у війну в Україні, поскаржився Віктор Орбан.
Віктор Орбан
Віктор Орбан / Фото УНІАН

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив нову скандальну заяву з приводу війни в Україні.

Він упевнений в тому, що українці можуть воювати, поки США будуть підтримувати їх зброєю і грошима. Таку заяву угорський прем'єр зробив в інтерв'ю виданню Magyar Nemzet.

При цьому він підкреслив, що Угорщина вже зіткнулася з небезпекою бути втягнутою у війну в Україні, а також поскаржився на те, що зростання цін на енергоносії також штовхає країну в небезпечному напрямку.

При цьому угорський політик традиційно не помітив причину війни в агресії РФ і фактично закликав Україну здатися, що, на його думку, припинить кровопролиття. Він також "перевів стрілки" на США заявивши, що мир настане нібито тільки при бажанні Вашингтона.

"Україна може продовжувати воювати тільки до тих пір, поки США підтримують їх грошима і зброєю. Якщо американці хочуть миру, то мир буде " - заявив він.

Орбан також спробував виправдати свої скандальні слова тим, що він нібито займає "проугорську позицію".

"Наша відповідь на питання, чи перебуваємо ми на хорошій чи поганій стороні історії, полягає в тому, що ми знаходимося на угорській стороні історії. ... Ми підтримуємо і допомагаємо Україні, ми зацікавлені у виживанні суверенної України, і ми зацікавлені в тому, щоб Росія не представляла загрози безпеці Європи, але ми не зацікавлені в тому, щоб здати всі наші економічні відносини з Росією", - додав прем'єр Угорщини.

Нагадаємо, раніше Віктор Орбан потрапив у скандал через неоднозначний шарф із зображенням карти "Великої Угорщини", до складу якої "включили" частину України та Румунії.

У такому шарфі Орбан прийшов на зустріч з футболістом Балаж Джуджаком, який провів прощальний матч за національну збірну.

Відео, де він у фанатському шарфі поруч з футболістом, виклав у соцмережах сам Орбан.

Читайте більше:

Віктор Орбан новини Угорщини війна Росії та України
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