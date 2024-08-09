Операція в Курській області може відкрити шлях до звільнення територій України

Ворог не мав потужних військових формувань і укріплень у Курській області, тому озброєним людям вдалося просунутися вглиб.

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Операція у Курській області є хорошим початком для виходу із затяжної війни / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗС України, скрін з DeepState

Прорив у Курській області став, перш за все, проявом нестандартних дій і стратегії ведення війни. Україні, чиї війська нібито зайшли на територію країни-агресора РФ, потрібно змінювати затяжну війну з перевагами і застосовувати нове мистецтво війни. Про це в етері "Еспресо" розповів генерал армії України, ексголова Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж.

"Ефективність досягається в операціях, на які ворог не очікує, які є дуже чутливими та системними. Однією з таких операцій є дії на Курському напрямку. Ми підготували сили й засоби, де ворог не очікував, провівши відволікаючи удари", - вважає генерал.

За його словами, окупаційні війська зосередили свої зусилля на 10 напрямках в Україні, але аж ніяк не очікували, що на Курському напрямку їх може чекати прорив. Тому там не було ні військових формувань, ні укріплень. А навіть ті військові, що перебували на місці, не мали відповідного досвіду і не були готові до війни, тому й здавалися та тікали.

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"Представники Росгвардії також тікали разом з представниками таких міфічних організацій, як "Ахмат". Представники ФСБ, які раніше заявляли що тримають позиції також залишили ці території. Це той формат, який діє альтернативно. Але таких операцій має бути набагато більше, щоб ворог був дезорієнтований. Щоб росіяни мали перекидати війська, а озброєні люди завдавали основні стратегічні удари там, де вони не очікують. І розпочати в перспективі заходи зі звільнення українських територій. Це початок, і вважаю, що він успішний", - наголосив він.

Криза в Курській області РФ 6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області. Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті. Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС. Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Бої в Курській області - останні новини

Нещодавно заступник командувача Центру розвідки Міноборони Естонії Янек Кессельманн заявив, що Росія виявилася не готовою до боїв в Курській області. Криза в Курській області, ймовірно, змусить Росію передислокувати частину своїх військ.

Напередодні стало відомо, що Міноборони США вважають, що дії України у Курській області відповідають політиці Сполучених Штатів, адже Україна робить те, що потрібно для досягнення успіху на полі бою.

Нагадаємо, протягом трьох діб атаки на Курську область нібито українські сили захопили більше російських земель, ніж ЗСУ протягом усього контрнаступу 2023 року.

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