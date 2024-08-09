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РФ не готова до боїв в Курській області: буде перекидати війська - розвідка Естонії

Руслана Заклінська
9 серпня 2024, 16:25оновлено 9 серпня, 17:01
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В Курській області прорвали другу лінію оборони російських окупантів, тому РФ змушена перекидати сили, зазначив Янек Кессельманн.
РФ не готова до боїв в Курській області: буде перекидати війська - розвідка Естонії
Атака в Курській області була несподіванкою для Росії / Колаж: Главред, фото: 95 окрема десантно-штурмова Поліська бригада ДШВ ЗСУ, svoboda.org

Росія виявилася не готовою до боїв в Курській області. Криза в Курській області, ймовірно, змусить Росію передислокувати частину своїх військ. Про це заявив заступник командувача Центру розвідки Міноборони Естонії Янек Кессельманн, пише ERR.

"Швидше за все, збройні формування Російської Федерації не були готові до українського наступу в цьому регіоні, і атака стала для них несподіванкою", - зазначив він.

Кессельманн припустив, що військові змогли просунутися на 15 кілометрів углиб території Курської області. За його словами, Росії доведеться перекидати підрозділи з інших напрямків для оборони.

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"Не виключено, що друга лінія оборони Російської Федерації в регіоні частково прорвана. Наступ українських військ в районі Курська ймовірно призведе до передислокації підрозділів Російської Федерації з інших напрямків для забезпечення оборони російських підрозділів та контрударів проти українських сил в регіоні", - сказав естонський розвідник.

Криза в Курській області РФ

6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області.

Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті.

Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС.

Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Бої в Курській області - головне

Нагадаємо, у прикордонних районах Курської області четвертий день тривають бої. За ці дні нібито українські сили захопили більше російських земель, ніж ЗСУ протягом усього контрнаступу 2023 року. За даними The Telegraph, цей наступ має три мети:

  • відвернути ресурси росіян від наступу в Донецькій області;
  • посіяти розбрат усередині РФ та показати росіянам, що війна може прийти до них;
  • можливий обмін захопленими територіями на майбутніх переговорах України та Росії.

Аналітики DeepState вперше повідомили про бої в Курській області РФ, які почалися 6 серпня. За їхніми даними, звільнено села Свердлікове, Дар'їне та Олешню. Також в оточенні перебувають російські підрозділи на КПП "Суджа" та біля Горналя, де росіяни сховалися в монастирі. Бої тривають і в інших районах, зокрема в Зеленому Шляху та Миколаєво-Дар'їному.

Крім цього, експерт BILD Юліан Репке припустив, що нібито якщо ЗСУ утримають захоплені території в Курській області, Київ зможе обміняти їх на райони Харківської області, які контролює РФ. Репке зазначив, що незабаром росіяни можуть втратити Суджу, її використають для торгу на майбутніх переговорах.

За даними Forbes, в операції в Курській області нібито бере участь 80-та десантно-штурмова бригада, одна з найкращих українських бригад. Журналісти видання зафіксували техніку бригади на відео: танки Т-64БВ, Т-80БВ, розмінувальну машину УР-77, інженерну машину ІМР-2, БТР-80 та американські бронетранспортери Stryker.

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