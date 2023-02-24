Ліквідація Путіна: ексзаступник міністра ТОТ розкрив ймовірний сценарій

Імовірність фізичного знищення Володимира Путіна сприймається Заходом як акт терору, пояснив Георгій Тука.

Володимир Путін / Скріншот

Колишній заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб, екс-глава Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука оцінив ймовірність ліквідації Заходом президента РФ Володимира Путіна, який розв'язав криваву війну з Україною.

"Дуже важко взяти на себе відповідальність за таке політичне рішення. Все-таки переважна більшість країн Заходу сповідує цивілізовані методи боротьби. Вони бачать подальшу долю Путіна як злочинця, якого судитиме трибунал", - підкреслив він в ході чату в Главреді.

Експерт упевнений в тому, що фізичне знищення Путіна сприймається Заходом як акт терору.

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"Взяти на себе відповідальність за таке рішення жоден з керівників європейських країн, я переконаний, не готовий. Ми зараз не оцінюємо, добре це чи погано – йдеться лише про можливість дати команду про підготовку. Адже ми живемо в такому світі, де нічого таємного не існує, тому рано чи пізно інформація про підготовку такої операції буде відома світовій спільноті, і це може покласти край репутації будь-якого політика, який наважиться дати такий наказ. Це головна причина", - зазначив він.

Співрозмовник не виключив, що з технічної точки зору ліквідацію Путіна можна було б влаштувати під час якихось масових заходів.

"А ось що стосується політичного рішення і політичної волі – дуже важко зважитися на такий крок", - додав Тука.

Раніше командир батальйону спецназу Братство Олексій Середюк розповів про диверсії в тилу ворога.

Говорячи про Путіна, Середюк сказав, що його потрібно вбити в бункері і запевнив, що його маленький загін може це зробити.

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