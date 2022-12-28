Не врятує навіть бункер: Загородній про спосіб ліквідації Путіна

Експерт не виключає, що США вдарять відразу по Кремлю, якщо РФ застосує ядерну зброю.

Путін не зможе сховатися навіть у бункері / Колаж фото УНІАН, Главред

США легко можуть знищити бункер російського диктатора Володимира Путіна. Він був побудований ще в СРСР і має 300-400 метрів. У Америки є можливість знищувати цілі на глибині до 2 тис. метрів. Про це розповів політтехнолог Тарас Загородній в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Американці вже попереджали Путіна про те, що будь-які спроби застосування Росією ядерного удару матиме наслідки. Це сталося якраз в той момент, коли диктатор почав шантажувати світ. Експерт вважає, що США могли натякнути на можливий удар по Кремлю.

"Я думаю, що це не жарт. Попередження, що буде завдано удару безпосередньо по Кремлю і безпосередньо обезголовлений Путін було півроку тому, коли постало питання про ядерний шантаж ... Путін сподівався, що він там відсидиться в бункері і що все у нього буде добре, і він буде цим блефувати. А тут вони знайшли його слабку річ - Путін не хоче вмирати, і це дало свій ефект", — сказав Загородній.

Нагадаємо, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов розповідав, що в умовах, коли військові РФ не можуть здобувати успіхи на полі бою, Путін турбується про збереження своєї "шкури". Він розуміє, що через провальну війну проти України у Росії може відбутися переворот, тому намагається перекласти провину за поразки із себе на своїх військових.

Також повідомлялося про те, де саме знаходяться путінські бункери. Відомо, що один з них розташований на глибині 200 метрів, має спеціальний ліфт і з'єднаний з іншими бункерами кілометровими тунелями.

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