ООН стала горою за росіян: в Організації закликали захистити РФ від ударів ATACMS

В ООН відреагували на дозвіл Україні бити вглиб РФ.

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В ООН переймаються за мешканців РФ / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот із відео

Організація Об'єднаних Націй закликає захистити російське населення через удари балістичними ракетами ATACMS по території РФ. Про це заявив на брифінгу речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік.

Журналістка запитала, чи є у Генерального секретаря ООН занепокоєння на тлі "зеленого світла" адміністрації Байдена щодо використання Україною далекобійної зброї по території Росії.

"Можу сказати, що всі сторони повинні забезпечувати безпеку та захист цивільних осіб, незалежно від того, де вони знаходяться", — відповів Дюжаррік. відео дня

ATACMS / Інфографіка: Главред

Удари ATACMS по території РФ - останні новини

Нагадаємо, помічник держсекретаря США у справах Західної півкулі Брайан Ніколс заявив, що президент США Джо Байден дозволив завдавати ударів далекобійною зброєю по території Росії. У Ріо-де-Жанейро, на полях саміту лідерів G20, у Ніколса запитали, чи може відповідний дозвіл призвести до подальшої ескалації війни. Ніколс відповів, що війна почалася з нового неспровокованого вторгнення Росії в Україну, і може закінчитися, якщо країна-агресор виведе свої війська.

Як писав Главред, сьогодні, 19 листопада, Збройні сили України вперше використали тактичну балістичну ракету ATACMS для удару по території РФ. У ЗМІ повідомили, що ЗСУ вдарили по військовому об'єкту в районі міста Карачев у Брянській області. Відомо, що місто знаходиться недалеко від Брянська та в близько 130 км від кордону України.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що РФ вважає дозвіл Україні на удари ракетами ATACMS "новим витком напруженості". Рішення США нібито розпалює війну в Україні.

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Що таке Генеральна Асамблея ООН? Генеральна Асамблея ООН — головний дорадчий, директивний та представницький орган Організації Об'єднаних Націй, створений у 1945 р. згідно зі статутом ООН. Генеральна асамблея складається з 193 членів ООН і є форумом для багатостороннього обговорення всього спектру міжнародних питань, викладених у Статуті. Вона також грає велику роль в процесі встановлення та кодифікації норм міжнародного права, пише Вікіпедія.

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