Вона критикувала російську владу: закоханий у путінський режим чоловік здав у поліцію свою дружину

У Підмосков'ї чоловік здав свою дружину в поліцію через критику Путіна / Фото dp.ru, Reuters, ФедералПресс

У російському селищі Горки-10 в Московській області чоловік на стільки закохався в путінський режим, що готовий зрадити навіть власну сім'ю. Він здав у поліцію свою дружину, яка виступає проти путінської диктатури і війни в Україні. Про це повідомляє російське видання МК.

37-річний зазомбований російськими пропагандистами чоловік сказав, що його дружина налаштовує їхню дитину проти уряду, висловлюючи антиросійські настрої.

У поліції подібному зверненню тільки зраділи і вже почали проводити розслідування. Цікаво, чи замислювався взагалі цей громадянин, що його дружина не скаже "спасибі" за такий вчинок.

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Нагадаємо, в Донецькій області колаборантка, яка ще в 2014 році допомагала організовувати незаконний референдум, зрадила власного сина. Вона здала його в полон до окупантів.

Швидше за все жінка не змогла змиритися з тим, що її син не продажний і пішов захищати свою країну від російських окупантів. Що зараз з хлопцем і що його чекає, поки невідомо.

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