Розвідники визволили з полону 5 українців під час спецоперації на Херсонщині

Додому вдалося повернути військового, експрацівника поліції і трьох цивільних.
Спеціальний підрозділ ГУР Міноборони України провів у Херсонській області спецоперацію для звільнення українських полонених, яких утримували російські окупанти.
Під час цієї спеціальної операції вдалося звільнити з полону 5 українців. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.
Серед тих, кого вдалося звільнити:
- військовослужбовець ЗСУ;
- колишній працівник поліції;
- троє цивільних осіб.
Один зі звільнених має серйозне бойове поранення.
"Наразі всі звільнені перебувають під опікою української влади та отримують належне лікування", – йдеться у повідомленні.
Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив окупантів, що від потужних ударів воїнів ЗСУ їм заховатися не вдасться, і в Херсоні горітиме ще більше складів з боєприпасами та ворожих командних пунктів.
Нагадаємо, на Херсонщині у Новій Каховці військовослужбовці України знищили склад боєприпасів росіян. Відомо, що на момент удару поблизу знаходився великий автопарк техніки – в тому числі, не менше 50 бензовозів.
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