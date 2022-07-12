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Розвідники визволили з полону 5 українців під час спецоперації на Херсонщині

12 липня 2022, 14:47

Додому вдалося повернути військового, експрацівника поліції і трьох цивільних.

украинские военные, ВСУ
Розвідники звільнили з полону 5 українців під час спецоперації на Херсонщині/ Генштаб ЗСУ

Спеціальний підрозділ ГУР Міноборони України провів у Херсонській області спецоперацію для звільнення українських полонених, яких утримували російські окупанти.

Під час цієї спеціальної операції вдалося звільнити з полону 5 українців. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Серед тих, кого вдалося звільнити:

  • військовослужбовець ЗСУ;
  • колишній працівник поліції;
  • троє цивільних осіб.

Один зі звільнених має серйозне бойове поранення.

"Наразі всі звільнені перебувають під опікою української влади та отримують належне лікування", – йдеться у повідомленні.

Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив окупантів, що від потужних ударів воїнів ЗСУ їм заховатися не вдасться, і в Херсоні горітиме ще більше складів з боєприпасами та ворожих командних пунктів.

Нагадаємо, на Херсонщині у Новій Каховці військовослужбовці України знищили склад боєприпасів росіян. Відомо, що на момент удару поблизу знаходився великий автопарк техніки – в тому числі, не менше 50 бензовозів.

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