Чи можливі протести в РФ та розвал режиму Путіна: експерт оцінив шанси

У країні-агресорі РФ створено механізм протидії протестам у вигляді Росгвардії.

https://glavred.net/world/vozmozhny-li-protesty-v-rf-ekspert-ocenil-shansy-10513981.html Посилання скопійоване

Валерій Клочок спрогнозував, чи можливі протести в Росії / Колаж: Главред, фото: facebook.com/valeriyklochok, скріншот відео

Політичний експерт і керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок оцінив шанси на те, що в Росії можуть початися протести.

Він нагадав, що минулого року дагестанці активно протестували проти мобілізації, проте протести дуже легко придушили.

"Дагестан сьогодні - це друга Чечня. Там багато людей, які працюють з ФСБ і контролюють протестні акції. Вони і надалі будуть їх розганяти. До речі, минулого року це сталося більшою мірою за допомогою контролю з Чечні. Відповідно, зараз передумов для розвалу путінського режиму в РФ не так багато", - сказав Клочок в інтерв'ю Главреду.

відео дня

Крім того, за словами експерта, Захід не зацікавлений в протестах в Росії.

"І хоч Захід розуміє, що в РФ потрібно готувати соціальний бунт, але на даному етапі для цього немає сформованого ядра. Щонайменше, немає політичного лідера. Був Навальний, але і його ув'язнили", - сказав Клочок.

"Тому передумов для повстання в Росії немає. А навіть якщо вони і були, то вже створено механізм протидії їм у вигляді Росгвардіі. Звичайно, відповідні процеси тривають, але вони можуть бути розтягнутими не на один рік", - додав експерт.

Як повідомляв Главред, розкрито несподіваний сценарій закінчення війни в Україні. Валерій Клочок заявив, що в РФ формується група силовиків, яка може сформувати інший порядок денний в переговорах щодо України. Експерт не виключив, що в цю групу може входити міністр оборони РФ Сергій Шойгу і глава Росгвардіі Віктор Золотов.

Також Валерій Клочок заявив, що кремлівський режим всерйоз готується до можливої громадянській війні в РФ.

Хто такий Валерій Клочок Валерій Клочок - громадський та політичний діяч, магістр державної служби. З 2017 року активно займається політичною та економічною аналітикою. З 2022 року – керівник Центру громадської аналітики "Вежа", голова благодійного фонду "Нова дорога". З 2020 по 2022 рік співпрацював з незалежною неурядовою організацією Growford Institute (Think Tank), яка здійснює стратегічні глобальні дослідження у сфері економіки та фінансів, оцінює системні ризики та розробляє оптимальні моделі економічного розвитку для країн, регіонів і світу в цілому. З 2016 по 2018 рік – голова центрального виконавчого комітету всеукраїнської партії. З 2006 по 2016 рік – керівник прес-служби народного депутата, керівник прес-служби всеукраїнської партії. З 2010 року – дотепер – засновник, директор приватного підприємства. З 2005 по 2006 рік – головний консультант секретаріату депутатської фракції у Верховній Раді України ІV скликання. 2005 рік (з березня по жовтень) – начальник відділу з питань взаємодії із засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю (прес-служба) Державної митної служби України, радник митної служби ІІІ рангу. З 2004 по 2005 роки – прес-секретар депутатської групи у Верховній Раді України ІV скликання. З 2003 по 2004 роки – інспектор відділу освіти районної державної адміністрації.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.