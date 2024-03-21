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Окупанти масово тікають з фронту: в РФ "колонії будуть забиті" втікачами - Яшин

Руслана Заклінська
21 березня 2024, 21:36
Серед арештантів впевнено зростає відсоток засуджених за 337-ю статтею КК РФ, тобто за самовільне залишення військової частини, сказав опозиціонер Кремля.
Окупанти масово тікають з фронту: в РФ 'колонії будуть забиті' втікачами - Яшин
Росіяни масово потрапляють до в'язниці за відмову повертатись на фронт / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, SOTA, скріншот з відео

Війну Росії з Україною не підтримує абсолютна більшість російського народу, на відміну від того, що стверджує російський диктатор Володимир Путін. Росіяни масово тікають із фронту і потрапляють до в'язниці за відмову повертатися назад. Про це заявив російський політичний і громадський діяч, політв'язень та опозиціонер Ілля Яшин.

За його словами, Путіну приносять у "красивій папочці" цифри, "підготовлені придворними соціологами", що підтверджують його тезу про пдтримку війни народом. Однак серед російських окупантів збільшується кількість осіб, які відмовляються воювати та повертатись на фронт з відпустки.

"Я на власні очі бачу, що відбувається навколо. І хочу сказати: серед арештантської маси впевнено зростає відсоток засуджених за 337-ю статтею КК РФ, тобто за самовільне залишення військової частини. У бараках по всій країні - солдати, які втекли з фронту. З кожним етапом - поповнення військових відмовників", - розповів Яшин.

відео дня

Російський опозиціонер зазначив, що основна частина колишніх бійців просто не повертається на фронт із відпусток.

"Приїжджають додому з кривавого пекла, проводять час із рідними, заливають спогади алкоголем... А коли настає термін їхати назад у зону бойових дій, починають ховатися. Їх знаходять і саджають", - підкреслив він.

Яшин зауважив, що багато окупантів потрапляє за ґрати просто з госпіталів. Російські солдати після поранень "переконані, що всі борги Батьківщині вони віддали своїм здоров'ям і заслужили демобілізацію".

"А Батьківщина вустами військового лікаря байдуже відповідає: придатний, підлягає поверненню в частину. І люди вирішують, що краще життя у в'язниці, ніж смерть в окопі", - додав російський політичний діяч.

За його словами, не бракує й тих, хто просто із "м'ясного штурму" втік з фронту. Вже через "тиждень-другий на її зап'ястях уже замикаються наручники". Водночас Яшин переконаний, що ця ситуація, хоч і не може відображати загальний настрій російського народу, але показує, що війна в Україні не є настільки популярною серед росіян, як стверджує Путін та кремлівська пропаганда.

"Коли мене посадили в червні 2022 року, кримінальні справи за самовільне залишення частини були екзотикою. Тепер же 337-ма стаття стає по-справжньому народною. І повірте: якщо війна продовжиться, до кінця року в'язниці і колонії виявляться забиті відмовниками. Але, зрозуміло, це не завадить Путіну й надалі розповідати байки про зашкалюючу популярність СВО, діловито зазираючи в красиву папочку із золотим гербом", - підсумував російський опозиціонер.

Хто такий Ілля Яшин?

Ілля Яшин (нар. 29 червня 1983, Москва) - російський політичний і громадський діяч, політв'язень, опозиціонер. Колишній голова Ради депутатів муніципального округу Красносільський і голова муніципального округу Красносільський (7 жовтня 2017 - 27 липня 2021). Соратник Бориса Нємцова. Підтримує Україну з початку російського вторгнення 2014 року.

Проблеми РФ на фронті та донати ГУР від росіян

Як повідомляв Главред, під час благодійного збору на дрони "Січ" для української розвідки, найактивнішими у внесках виявилися громадяни Росії. За чотири дні понад половина учасників були росіянами. ГУР вважає цей факт символічним, оскільки пік донатів на дрони для української розвідки від росіян був у момент проведення "виборів" Путіна.

Також речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук зазначив, що зараз окупантам стає дедалі складніше знаходити солдатів, готових брати участь у штурмах на лівобережжі Херсонщини. Є навіть факти того, що люди дезертирують, коли їх направляють у штурмові групи.

Незважаючи на низький бойовий дух окупантів та значні втрати на війні, у Росії не відмовляються від своїх загарбницьких планів. Країна-агресорка розпочала масове виробництво тритонних авіаційних бомб ФАБ-3000, а також збільшили виробництво бомб ФАБ-500 та ФАБ-1500.

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