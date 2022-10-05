В РФ дружина народила дитину від іншого, поки чоловік воював в Україні

В місті Одинцово розігралася сімейна драма / Фото breakingmash, Міноборони РФ

У російському місті Одинцово розігралася неабияка сімейна драма. Поки прапорщик воював в Україні, його дружина народила дитину від іншого. 26-річна Анастасія відмовилася від дитини, а її шлюб тріщить по швах.

Як пише Telegram-канал Mash, у січні окупант пішов на навчання, а після - на фронт. Коли повернувся, то застав дружину в пологовому будинку.

"Простим додаванням чисел з'ясував, що дитина не могла народитися від нього, а дружина зрадила", - йдеться в повідомленні.

За даними каналу, спочатку медики виявили в палаті немовля, якого покинула мати, і звернулися в поліцію.

"Правда, "зозуля " сама прибігла кілька днів тому в бокс. Вже там 26-річна Анастасія написала заяву з відмовою від дитини", - пишуть на каналі.

Тим часом путінський солдат подав на розлучення.

"У пари залишилося двоє дітей, спорідненість з якими прапорщик тепер теж ставить під питання", — йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Главред, нещодавно окупант, який потрапив у полон в Україні, був змушений вмовляти дружину поспілкуватися з ним телефоном. Відповідаючи на дзвінок чоловіка, росіянка запропонувала зателефонувати їй після 21:00, мовляв, зараз вона зайнята.

Ще одна росіянка давала неадекватні поради своєму чоловікові. Дружина російського загарбника прямим текстом закликала ґвалтувати українських жінок.

Тим часом у Росії почали панікувати дружини російських окупантів - вони отримують "чорні мітки". У посланнях невідомі називають цих жінок "поплічниками злочинців" та попереджають їх про розплату.

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